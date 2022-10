Dal Centro Sportivo: Dodò torna a lavorare sul campo. Gonzalez in gruppo, Sottil ancora a parte

Dopo la sconfitta di ieri contro l’Atalanta, la Fiorentina è tornata subito in campo per preparare la sfida di giovedì contro gli Hearts in Conference League. Seduta defaticante per chi ha giocato a Bergamo, ma arrivano novità sugli acciaccati: Riccardo Sottil si è allenato a parte, difficile recuperarlo per la Scozia. Regolarmente in gruppo, invece, Nico Gonzalez. Notizie incoraggianti arrivano da Dodo, che finalmente è tornato a lavorare sul campo. Ancora senza palla, ma comunque ci sono progressi.