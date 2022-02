Dal centro sportivo, da Ikonè e Cabral grandi giocate in allenamento. Domani torna Piatek

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, da domani torneranno a lavorare con il resto del gruppo Biraghi, Saponara e Piatek. I tre giocatori viola erano stati fuori per diversi motivi tra loro ma il tecnico Italiano da domani potrà averli a disposizione in vista di sabato dove a Firenze arriverà la Lazio. Giovedi invece tornerà Torreira dall’Uruguay, intorno all’ora di pranzo, il regista si è negativizzato quindi sarà subito a disposizione per gli allenamenti. Ikonè e Cabral stanno facendo molto bene e si stanno mettendo molto in mostra con gol e grandi giocate

