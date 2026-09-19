Dainelli sicuro: “Vanoli farà bene, la Fiorentina è piena di giovani e lui è molto bravo a spronarli”

Dainelli ha parlato di Vanoli a RTV38

Intervenuto ai microfoni di RTV38, Dario Dainelli ha parlato del match fra Fiorentina e Napoli:



“A Firenze mi sento sempre a casa, riabbracciare i tifosi nel nostro stadio è stata un’emozione fortissima.



Il Napoli? Squadra e allenatore forti, che non hanno avuto una buona partenza, ma può capitare. Se vai ad analizzare attentamente, loro hanno avuto tanti infortuni, e episodi sfavorevoli, come a Milano con l’Inter.



Il ritorno di Vanoli? Farà bene, sta già portando stimoli giusti. I giocatori giovani sanno cosa devono dimostrare, e lui è bravo a spronarli. I “vecchi” sanno già come lavora ed hanno fame, voglia di riscatto. Vedo una buona sinergia tra mister e gruppo" Lo scrive Tuttomercatoweb