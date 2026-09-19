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Dainelli sicuro: “Vanoli farà bene, la Fiorentina è piena di giovani e lui è molto bravo a spronarli”

Dainelli ha parlato di Vanoli a RTV38

A cura di Andrea Pagni
19 settembre 2026 12:03
Dainelli sicuro: “Vanoli farà bene, la Fiorentina è piena di giovani e lui è molto bravo a spronarli” - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Intervenuto ai microfoni di RTV38, Dario Dainelli ha parlato del match fra Fiorentina e Napoli:

“A Firenze mi sento sempre a casa, riabbracciare i tifosi nel nostro stadio è stata un’emozione fortissima.

Il Napoli? Squadra e allenatore forti, che non hanno avuto una buona partenza, ma può capitare. Se vai ad analizzare attentamente, loro hanno avuto tanti infortuni, e episodi sfavorevoli, come a Milano con l’Inter.

Il ritorno di Vanoli? Farà bene, sta già portando stimoli giusti. I giocatori giovani sanno cosa devono dimostrare, e lui è bravo a spronarli. I “vecchi” sanno già come lavora ed hanno fame, voglia di riscatto. Vedo una buona sinergia tra mister e gruppo" Lo scrive Tuttomercatoweb

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