D'Agostino: "La Fiorentina ha una rosa da top 6 del campionato. Mi aspettavo maggiore leadership"

Le opinioni di Gaetano D'Agostino sulle prospettive e sull'andamento della Fiorentina

L'ex centrocampista della Fiorentina, Gaetano D'Agostino ha commentato la delicata situazione della squadra viola all'interno de "Il Pentasport" di Radio Bruno.

Sul suo passato a Firenze:

"L’unico mio rammarico è non essere rimasto alla Fiorentina. Ho un ricordo bellissimo di Firenze e mi ero affezionato alla piazza. Nella mia stagione ho realizzato cinque gol, ma è stato un anno difficile, nonostante la squadra fosse forte."



Su Paratici:

"Paratici ha lavorato bene sul mercato e, proprio per questo, avevo inserito la Fiorentina tra le prime sei squadre del campionato. Non so cosa sia successo dietro le quinte, ma la rosa è competitiva, anche se in difesa è ancora incompleta. Mi aspettavo, però, di vedere un po’ più di leadership, oltre alle qualità tecniche. Quando giocava nell’Udinese, Atta era probabilmente una delle mezzali tecnicamente più forti della Serie A, ma a Firenze non lo sto vedendo ai suoi livelli. In questa squadra non sta emergendo la componente caratteriale. La Fiorentina ha sofferto a Marassi, ma viene da chiedersi se a Firenze non ci sia pressione. È da queste situazioni che giudico la personalità di una squadra e, da questo punto di vista, credo che ci sia ancora molto da lavorare. Grosso è giovane dal punto di vista anagrafico, ma ha già maturato sette o otto esperienze in panchina. Nel calcio, però, non ci si può limitare a guardare la carta d’identità: basta vedere il caso di Fabregas. La Fiorentina ha acquistato giocatori abituati a confrontarsi con livelli importanti, non ragazzi provenienti esclusivamente dalla Primavera. A Venezia la Fiorentina mi era piaciuta molto a centrocampo, mentre a Genova ho visto una prestazione diversa. Non so se si tratti di una squadra umorale o se, piuttosto, ci siano problemi di leadership. La consapevolezza di non voler ripetere una stagione come quella dello scorso anno deve scattare nei giocatori. "



Su Fagioli:

"Inizierò a considerarlo un grande giocatore quando lo vedrò mantenere per un anno e mezzo i livelli espressi a Venezia"