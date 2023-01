Da Torino: “Brekalo ha un carattere peperino per colpa di chi gli sta dietro. Il pregio è che segna tanto”

Il giornalista Nicola Gallo, esperto di Torino e Juventus, ha parlato a Radio Bruno della sfida tra granata e Fiorentina in programma mercoledi alle ore 18 allo stadio Franchi, queste le sue parole su Brekalo:

“Brekalo ha un carattere peperino per colpa anche da chi gli sta dietro. È un giocatore che vede la porta, che segna tanto, vede la porta, lo scorso anno al Torino ha segnato il gol più bello della stagione contro il Verona, il difetto è la sua discontinuità, fa una partita in chi spacca la gara, è impressionante poi quella successiva invece non la vede mai”

