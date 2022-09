Da Roma rivelano: “Crollo emotivo di Sarri, vuole dimettersi da allenatore della Lazio”. Interviene Lotito

Acque agitate alla Lazio dopo la pesante sconfitta incassata in Europa League in casa del Midtjylland, un 5-1 dopo il quale c’è davvero molto poco da dire se non abbassare la testa e lavorare per ripartire subito in campionato nella trasferta di Cremona. Nel dopo partita Ciro Immobile ha chiesto scusa ai tifosi biancocelesti, con particolare riguardo ai 225 fedelissimi che si sono sobbarcati il viaggio in Danimarca, sostenitori ai quali poi la società ha reso noto che rimborserà il biglietto.

Dal canto suo Maurizio Sarri a caldo dopo il fischio finale è stato durissimo, lanciando accuse gravi ed oscure allo spogliatoio, ma anche ipotizzando uno scenario clamoroso che lo riguarda in prima persona: “Difficile da capire le motivazioni: perché se la motivazione sono io, devo fare un passo indietro, se è colpa di un giocatore va venduto istantaneamente. Qualcuno che all’interno di questo gruppo insinua questo germe c’è per forza”.

Si era pensato ad uno sfogo dettato dall’adrenalina del momento, ma secondo quanto svela Il Messaggero il tecnico toscano davvero sta riflettendo sulle sue dimissioni. Il suo è l’estremo tentativo di scuotere la Lazio, dopo aver amaramente preso atto che in 14 mesi non è riuscito a trasfondere nella squadra la sua maniacale visione di calcio che va messa in atto sempre e comunque, senza questi scivoloni inattesi e dolorosi che negano alla formazione biancoceleste quella continuità che serve per salire ad un livello superiore.

Il quotidiano romano parla di un vero e proprio “crollo emotivo” di Sarri, che adesso si aspetta una risposta forte dai suoi giocatori contro la Cremonese, altrimenti potrebbe arrivare alla conclusione drastica che il problema sia lui. La fiducia della società non gli manca, anzi Claudio Lotito esclude fermamente qualsiasi ipotesi di addio: “Sarri non va via, resta al suo posto, non c’è nessun dubbio. Ha parlato in un momento di sconforto. Il problema della Lazio va comunque risolto, una volta per tutte, e subito. E pensare che anche stavolta, per motivare tutti, avevo pagato pure gli stipendi di ottobre in anticipo…”. Lo riporta Fan Page

