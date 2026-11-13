Da Monza sono sicuri: "Juric non rischia, la società crede in lui anche se perde con la Fiorentina"

I brianzoli hanno fiducia nell'ex tecnico dell'Atalanta e del Genoa

Alla ripresa del campionato dopo la sosta dedicata alle nazionali, la Fiorentina sarà ospite di un Monza attualmente in profonda difficoltà. I brianzoli occupano il terzultimo posto in classifica e sono reduci da una striscia negativa di quattro battute d'arresto consecutive, una situazione che mette comprensibilmente a rischio la posizione di Ivan Juric.

La società conferma la fiducia a Juric

Nonostante il momento delicato, nell'ambiente monzese prevale ancora la linea della stabilità. A sottolinearlo è l'ultimo editoriale pubblicato da Tuttomonza.it e firmato da Claudio Casati: "Contro l'Atalanta abbiamo assistito a una prima frazione di gioco dominata. È vero che Juric ha commesso qualche sbavatura tattica, come dimostrano i difensori centrali ritrovatisi tutti fuori posizione nel finale, tra cui Andrea Carboni impiegato a piede invertito. Tuttavia, esonerarlo adesso è fuori discussione. Mandare via l'allenatore e stravolgere l'impostazione tattica significherebbe vanificare quanto di buono fatto finora, a cominciare dalle reti di Varela, dalle giocate di Robinson e dalla crescita di Leonardo Colombo".

Il peso dei recuperi dall'infermeria

L'articolo si chiude con uno sguardo fiducioso al futuro immediato: "Ora - conclude Casati - è il momento dei recuperi importanti, con i rientri a pieno regime di elementi come Pessina, Ziolkowski e Touré. Recuperando la condizione di questi calciatori l'obiettivo salvezza, distante appena una lunghezza, torna a essere pienamente alla portata: vietato arrendersi, bisogna stringersi attorno alla squadra".