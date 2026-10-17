Da Como riportano: "Nico Paz dovrebbe andare in panchina dall'inizio a Firenze, possibile riposo"

Il giocatore argentino potrebbe riposare dopo la Champions

Alla vigilia dell'atteso confronto tra Fiorentina e Como, la sponda lariana fa i conti con le assenze e con i dubbi di formazione. A tracciare il quadro delle probabili scelte di Cesc Fabregas è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno il giornalista Alessio Lamanna (CalcioComo.it).

L'attacco e le scelte a sorpresa: "Douvikas dal 1', Paz verso la panchina"

I riflettori sono puntati sul reparto avanzato, dove le defezioni condizioneranno inevitabilmente lo scacchiere tattico dei lombardi:

"Douvikas sarà una scelta obbligata per via delle assenze di Kean e Diao: probabilmente Fabregas avrebbe voluto anche una terza punta dal mercato. Ci sono invece molti dubbi sulla trequarti, con Baturina che ha un posto assicurato e Nico Paz che, almeno inizialmente, potrebbe essere tenuto a riposo: in quel ruolo il Como ha ampia scelta, ci sono anche Liberali, Caqueret, Ricci, Addai e Rodriguez."

L'assenza forzata degli attaccanti di riferimento impone l'impiego dal primo minuto di Douvikas, mentre sulla trequarti la sovrabbondanza di talenti permette a Fabregas di far tirare il fiato a Nico Paz, lasciando spazio ad un'ampia rotazione di qualità.

La formazione e il nodo tattico: "Fatica contro le difese schierate"

In merito al resto dell'undici titolare e ai limiti mostrati finora dal Como, Lamanna ha aggiunto:

"In porta tornerà dall'inizio Butez, mentre sulla mediana Milla e Da Cunha. Come terzini i favoriti sono, invece, Alex Valle e Couto, mentre al centro della difesa giocheranno Chalobah e Ramon. Il punto debole di questo Como? Riuscire a far male alle squadre che hanno una difesa schierata, c’è una difficoltà a bucare per riuscire poi ad incidere offensivamente."

I maggiori grattacapi per il Como sembrano dunque legati alla manovra offensiva contro blocchi difensivi ben posizionati, un aspetto che la Fiorentina cercherà di sfruttare per imbrigliare il gioco degli uomini di Fabregas.