Curiosità Curiosità su Pellegrino, Nazione: "A nove anni fu inserito nella formazione Pulcini dell’Inter"

Paolo Vanoli gli confermerà la fiducia. Oggi non c’è il ballottaggio con Beto, anche se nelle ultime uscite pure Mateo è rimasto spesso isolato

Una partita come le altre per Mateo Pellegrino non può essere. Di fronte l’Inter, la società che da bambino ha contribuito a farlo crescere, prima di tornare in Argentina e completare il proprio percorso nel settore giovanile del Vélez Sarsfield. Per ritrovare il suo passato nerazzurro bisogna tornare al 2010, quando l’Inter aveva appena conquistato il Triplete e Rafa Benitez aveva raccolto l’eredità di José Mourinho. Nello staff dello spagnolo c’era anche Mauricio Pellegrino, ex difensore di Barcellona, Valencia e Liverpool, nonché padre di Mateo.

Il piccolo Pellegrino, all’epoca di appena nove anni, fu inserito nella formazione Pulcini dell’Inter, dove rimase per alcuni mesi, fino all’addio di Benitez e del padre alla società nerazzurra. Un’esperienza breve, prima del ritorno in Argentina, ma sufficiente per conservare un legame particolare con quei colori. Domenica ritroverà i nerazzurri da avversario, con la maglia della Fiorentina e una responsabilità importante: guidare l’attacco viola nel tentativo di interrompere un periodo complicatissimo. Un dispiacere alla squadra che lo ha visto crescere sarebbe il modo migliore per dare una svolta alla sua stagione e, soprattutto, a quella della Fiorentina.

Paolo Vanoli gli confermerà la fiducia. Oggi non c’è il ballottaggio con Beto, anche se nelle ultime uscite pure Mateo è rimasto spesso isolato, costretto a battagliare con i difensori avversari senza ricevere palloni realmente giocabili. Contro il Como è rimasto in campo tutta la gara: un solo tiro in porta. Poco o niente, i numeri oggettivamente fotografano una situazione a cui porre rimedio in fretta.

Tre gol in otto apparizioni ufficiali, con una media di una rete ogni 183 minuti. L’ultimo centro in Serie A risale all’11 settembre nella trasferta vittoriosa di Venezia. Da allora il digiuno si è allungato e anche il rendimento offensivo della Fiorentina ne ha risentito. A San Siro servirà qualcosa in più. Non soltanto sotto porta, ma anche nella capacità di far salire la squadra, difendere il pallone e accompagnare le ripartenze.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione