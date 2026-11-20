Croci si prende l'Italia U17: il talento viola titolare all'esordio mondiale contro la Giamaica

Federico Croci titolare contro la Giamaica

La Fiorentina può sorridere per un nuovo motivo d'orgoglio proveniente dal proprio settore giovanile. In Qatar comincia il cammino dell'Italia ai Mondiali Under 17 e tra i calciatori chiamati a rappresentare gli Azzurrini c'è anche Federico Croci. L'attaccante viola ha ottenuto una convocazione sotto età dal commissario tecnico Daniele Franceschini, un riconoscimento importante che premia il suo ottimo stato di forma e la crescita evidenziata nelle competizioni giovanili con la maglia gigliata.La fiducia del CT nei confronti del talento viola è stata confermata anche in occasione della prima partita contro la Giamaica: Croci partirà infatti titolare. Franceschini ha scelto il 4-3-1-2, affidandogli un posto nel reparto offensivo accanto a Perillo, con Landi alle loro spalle sulla trequarti. Questo l'undici azzurro in campo alle 16:00: Galliera in porta; Bonifazi, Donato, Diallo e Albini in difesa; Giammattei, Okon-Engstler e Gasparello a centrocampo, con Landi alle spalle della coppia d'attacco formata da Croci e Perillo.