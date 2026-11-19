Croci è l'orgoglio Viola al Mondiale Under 17: "Speriamo di poter vincere questo Mondiale"

Federico Croci non nasconde l'ambizione di vincere il Mondiale Under 17

La Fiorentina avrà un suo rappresentante tra i giovani più interessanti attesi al Mondiale Under 17 in programma in Qatar. Si tratta di Federico Croci, attaccante viola convocato dal ct Daniele Franceschini nonostante sia sotto età. Il classe 2010, insieme a Olivieri, è infatti l'unico calciatore nato in quell'anno all'interno di un gruppo composto prevalentemente da ragazzi del 2009.



Alla vigilia della competizione, l'attaccante viola ha raccontato le proprie emozioni al portale Dohanews. Per Croci e i suoi compagni si tratta della prima esperienza in Qatar e l'impatto con il Paese è stato subito positivo. Il giovane azzurro si mostra fiducioso sulle possibilità dell'Italia e non nasconde le ambizioni del gruppo: "Speriamo di poter vincere questo Mondiale".