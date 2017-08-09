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Criscitiello: "Simeone sempre più vicino alla Fiorentina. Forte pressing viola in corso"

Giovanni Simeone sempre più vicino a diventare un nuovo attaccante della Fiorentina. Lo annuncia Michele Criscitiello

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 16:32
Criscitiello: "Simeone sempre più vicino alla Fiorentina. Forte pressing viola in corso" -
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Un nuovo attaccante per la Fiorentina. Sempre più vicino - secondo quanto appreso dal nostro direttore Michele Criscitiello - Giovanni Simeone del Genoa. Contatti in corso, pressing viola per l'attaccante. La Fiorentina si avvicina a grandi passi, il Cholito nel mirino...

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