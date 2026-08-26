Corvino: “Ho Firenze nel cuore. L’amore per la Fiorentina nasce dalla passione di mio padre"

Le parole di Pantaleo Corvino sul suo legame con Firenze

L'ex direttore sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Io da ragazzo ero condizionato molto dalla passione di mio padre per la Fiorentina. A furia di sentirlo cantare l'inno di Narciso aveva contagiato non solo mia madre, ma anche tutti noi. Lui era tornato da Firenze dove aveva fatto il militare e si era portato dietro tutto il suo amore verso la Fiorentina".

"A soli 9 anni mi portò a vedere Bari-Fiorentina: anni che mi hanno condizionato per l'amore per la Fiorentina. Ogni gol della Fiorentina mi riporta a mio padre, e anche a mia madre che mi chiamava sempre dopo ogni partita della Fiorentina nei primi 7 anni di lavoro a Firenze. Firenze mi ha formato e fatto crescere fortemente a livello calcistico e umano".