CorSport, Vlahovic, resta il giallo sul penalty: non è andato a festeggiare sotto la Fiesole per l’1-0

Comincia con qualche fischio nel pre-gara ma alla fine Dusan Vlahovic strappa applausi. Nonostante un rigore non calciato il serbo mette tutti d’accordo quanto a combattività, capacità di difendere il pallone. È vero lui sotto la Curva Fiesole quando Biraghi, Venuti e Gonzalez sono andati a festeggiare la rete dell’1-0 non c’era. È stata la fotografia di un pomeriggio praticamente perfetto, capace di mettere in secondo piano anche il giallo per il penalty non calciato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

