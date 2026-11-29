Probabile Corsport: "Vietato sbagliare. Coppia centrale obbligata, ritorna Njie, Pellegrino favorito su Beto"

La Fiorentina 4-3-3 anti-apocalisse sarà per questo un po’ più abbottonata, con il ritorno di un centrocampista di ruolo in più, Brescianini

FIRENZE - Vietato sbagliare per tutti, per i calciatori, finiti nel mirino della critica (ci saranno circa 1400 tifosi nel settore ospiti a Udine) ma anche per Vanoli, messo in discussione: sempre e solo, per adesso, dall'ambiente, ma un tracollo in Friuli potrebbe portare a riflessioni. La Fiorentina 4-3-3 anti-apocalisse sarà per questo un po’ più abbottonata, con il ritorno di un centrocampista di ruolo in più, Brescianini, al posto di Gonçalves e il più esperto Fagioli in cabina di regia al posto del 2006 Oulai.

Il gruppo dovrà dimostrare una parvenza di unità, sbandierata dal tecnico in sala stampa. Unità d'intenti ma anche difensiva: lì non ci sono troppe varianti a disposizione, difesa a quattro obbligata visto che Viery e Pongracic sono ai box (davanti a De Gea ci saranno quindi gioco forza Dragusin e Ranieri, con il 2007 Niccolò Turnone, capitano della Primavera alla prima convocazione tra i grandi, come soluzione d'emergenza panchina). Per il resto davanti tridente titolare, con Mastantuono e Njie a supporto di Pellegrino, che dovrebbe nuovamente vincere il ballottaggio con Beto.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport