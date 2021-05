CorSport, tutti pazzi per Vlahovic, ma la crisi economica può essere un alleato della Fiorentina

Il telefono del suo procuratore, da tempo, è incandescente. Lo hanno cercato dalla Roma, il club che già la scorsa estate aveva presentato un’offerta importante rigettata dai viola, dal Milan, ma anche dal Real Madrid, dalle due squadre di Manchester e pure dal Liverpool, insomma, dal “gotha” del calcio. E’ evidente che, al di là di tutto, per bussare alla porta della Fiorentina servirebbe una pioggia di soldi. In questo momento la grande difficoltà economica globale rischia di essere un alleato importante dei viola: non è stato fissato alcun prezzo per il giocatore, a cui non si vuole rinunciare, ma quel che pare scontato è che per sedere attorno ad un tavolo serviranno numeri monstre. Lo scrive il Corriere dello Sport.

