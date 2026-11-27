L'analisi Corsport: "Momenti di confronto durante il pranzo di ieri. Vanoli ha richiamato la squadra alla responsabilità"

Da ieri mattina sono tutti lì e ci rimarranno fino a domani pomeriggio e alla partenza per il Friuli: la convocazione era per l'ora di pranzo

A desso bisogna dare seguito alle parole e alle intenzioni, perché lo richiedono le esigenze di classifica e soprattutto le risposte da dare ai tifosi: la Fiorentina squadra è da ieri in ritiro al Viola Park e il concetto ritiro va inteso non dove e quando, ma modo per stare insieme e fare gruppo, individuare davvero i problemi e risolverli, dirsi tutto spostando gli interessi della Fiorentina in cima e relegando ai posti in fondo quelli personali. In una parola (a proposito): consapevolezza. Del resto se ne può fare tranquillamente a meno e da qui in avanti contano solo i fatti. La funzione del ritiro è questa e non c'è niente di punitivo stando al Viola Park, mentre ci dev'essere molto di costruttivo, altrimenti se ne perde il significato vero con le conseguenze negative a seguire.

NOI PER IO. Da ieri mattina sono tutti lì e ci rimarranno fino a domani pomeriggio e alla partenza per il Friuli: la convocazione era per l'ora di pranzo e stare insieme a mangiare è stata la prima cosa del ritiro al Viola Park. Non una cosa inedita nemmeno questa, anzi, ma stavolta aveva “ospiti” e motivi precisi. Ospiti come il direttore generale Ferrari e il direttore sportivo Paratici per intensificare incontri e confronti. Con Vanoli, con i calciatori, per metterli di fronte alle responsabilità e condividerle, perché questo significa consapevolezza, mentre Vanoli a sua volta è tornato sopra alle frasi sull'umiltà pronunciate subito dopo la partita di lunedì sera: a parte che le aveva dette alla squadra prima di presentarsi in sala stampa, il senso era ed è quello di abbandonare la visione individualistica per abbracciare solo e soltanto il tema comune che abbia al centro il bene della Fiorentina. Che non è la prestazione di Monza, come non lo sono state altre in precedenza nel continuo saliscendi di rendimento che poi produce quello che si è visto lunedì sera al “Brianteo”. E questo la squadra viola non può permetterselo più.

PROBLEMI E SOLUZIONI. Ergo, serve una cambio di direzione che vuol dire in primis modificare la mentalità nell'approccio e il modo di agire in campo: e un sistema buono per arrivarci è stare a stretto contatto per due-tre giorni, nella condivisione in questo caso dei problemi, senza viceversa buttarli alle spalle dopo un paio d'ore di allenamento tanto ci si rivede domani. Invece, no. Invece, ci si allena sul campo (per la cronaca, Vanoli a Udine tornerà al 4-3-3 per garantirsi intanto maggiore solidità a centrocampo e la qualità che perderà con l'esclusione di Gonçalves potrebbe essere compensata dal rientro di Atta), poi siccome le stanze, i corridoi e lo spogliatoio sono quelli, ci si confronta e se ne parla per capire gli errori ed eliminarli. Tra calciatori, tra calciatori e tecnico, tra calciatori, tecnico e dirigenti, ognuno per la parte che gli compete, in presenza e con senso di appartenenza e di attaccamento oltre che di responsabiltà. E non c'è niente di tossico in una rituale che non è retorico e, viceversa, ha il compito di essere propedeutico al rilancio e al riscatto di un gruppo che ha difetti a monte nella costruzione, che altri difetti li ha accumulati cammin facendo e tutto quello che si vuole: ma la Fiorentina non può e non dev'essere mai quella di Monza.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport