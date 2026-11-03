CorSport: "Mastantuono insegue Pato: è il 2° più giovane a segnare 4 gol nelle prime 10 presenze"

Nell'era dei tre punti a vittoria, soltanto il brasiliano ha centrato il traguardo a un'età inferiore

A distanza di quasi due mesi dall'ultima esultanza, Franco Mastantuono torna a lasciare il segno, con una giocata che strappa anche gli applausi di Aquilani dalla propria panchina. Tutto nasce da una combinazione sulla fascia sinistra, dove Joao Mario e Pedro Gonçalves partecipano alla costruzione, prima che il classe 2007 trovi la conclusione vincente al primo tocco, senza lasciare scampo a Turati.



Come riporta il Corriere dello Sport, il quarto gol del classe 2007 assume un significato particolare anche alla luce della sua età. A 19 anni, Mastantuono eguaglia Kallon nella stagione 1998-99 e diventa il secondo calciatore più giovane, nell'era dei tre punti a vittoria, a raggiungere almeno quattro reti nelle prime dieci presenze nel massimo campionato. Davanti a lui soltanto Pato, che nel febbraio 2008 riuscì a centrare lo stesso obiettivo alla sesta apparizione, quando aveva appena 18 anni e 154 giorni.



Una rete che vale dunque molto più del semplice dato statistico. Dopo un periodo in cui era sembrata smarrita la sua consueta esplosività, Mastantuono ritrova fiducia e risponde alle aspettative dei tifosi. Ma il gol porta con sé anche un significato collettivo: la manovra costruita attraverso il contributo di più interpreti restituisce l'immagine di una squadra capace di muoversi con maggiore unità e partecipazione, un aspetto mancato in diverse delle ultime uscite.