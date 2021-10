CorSport, Kokorin deve cogliere l’attimo: Italiano ha fiducia in lui ma serve dimostrare sul campo

Kokorin ora pensa solo a come cogliere l’attimo. Il russo sa bene di essere ad un bivio, forse definitivo. I dirigenti viola stanno già osservando il mercato delle punti per aggredire alt erreno al momento giusto. Kokorin ha la fiducia di Italiano ma ora deve compiere il passo più importante: vanno messe in un angolo le critiche. Dal suo arrivo in Italia non ancora riuscito a scendere in campo dall’inizio. E’ anche una questione d’orgoglio in patria lo pizzicano per ogni sospiro. In questi giorni ha cercato di spingere sul gas: punta a trasformarsi da meteora in risorsa. Lo scrive il Corriere dello Sport.

