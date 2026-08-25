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CorSport: "Fiorentina, troppo timida: serviva più coraggio e un crollo così andava evitato"

Contro la Roma i nuovi acquisti non hanno dato la scossa necessaria

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2026 11:17
CorSport: "Fiorentina, troppo timida: serviva più coraggio e un crollo così andava evitato" -
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La Fiorentina ha pagato soprattutto un atteggiamento eccessivamente timido, proprio in una partita in cui sarebbe servita ben altra personalità. Rispetto alla scorsa stagione sono cambiate molte cose, a partire dalla guida tecnica affidata a Fabio Grosso, ma alcuni dei giocatori rimasti sembrano ancora risentire delle difficoltà vissute nel 2025-26.Nell’undici iniziale erano presenti sei giocatori della vecchia Fiorentina, mentre i nuovi acquisti non sono riusciti a dare quella scossa necessaria per cambiare l’inerzia della gara. Una situazione in parte comprensibile per una squadra ancora in fase di costruzione e chiamata ad affrontare una Roma decisamente più avanti nel proprio percorso.La nuova Fiorentina avrà quindi bisogno di tempo per trovare equilibrio e identità, ma resta il peso di una sconfitta così netta. Perdere contro un avversario più rodato poteva essere messo in preventivo, mentre il modo e le proporzioni del crollo rappresentano l’aspetto più preoccupante. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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