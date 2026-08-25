CorSport: "Fiorentina, troppo timida: serviva più coraggio e un crollo così andava evitato"

Contro la Roma i nuovi acquisti non hanno dato la scossa necessaria

La Fiorentina ha pagato soprattutto un atteggiamento eccessivamente timido, proprio in una partita in cui sarebbe servita ben altra personalità. Rispetto alla scorsa stagione sono cambiate molte cose, a partire dalla guida tecnica affidata a Fabio Grosso, ma alcuni dei giocatori rimasti sembrano ancora risentire delle difficoltà vissute nel 2025-26.Nell’undici iniziale erano presenti sei giocatori della vecchia Fiorentina, mentre i nuovi acquisti non sono riusciti a dare quella scossa necessaria per cambiare l’inerzia della gara. Una situazione in parte comprensibile per una squadra ancora in fase di costruzione e chiamata ad affrontare una Roma decisamente più avanti nel proprio percorso.La nuova Fiorentina avrà quindi bisogno di tempo per trovare equilibrio e identità, ma resta il peso di una sconfitta così netta. Perdere contro un avversario più rodato poteva essere messo in preventivo, mentre il modo e le proporzioni del crollo rappresentano l’aspetto più preoccupante. Lo scrive il Corriere dello Sport.