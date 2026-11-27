Il caso Corsport: "De Gea preoccupa ma non andrà via a gennaio. Per l'estate rimane il nome di Beltran del River"

Il portiere rimane un'esigenza del futuro a medio termine (monitorata con attenzione la crescita di Tommaso Martinelli, in prestito all'Avellino)

FIRENZE - A poco più di un mese dall'inizio del mercato, la Fiorentina si avvicina alla sessione invernale con la consapevolezza di dover fare più di un'operazione: capitolo portiere, anche se difficilmente la leadership di De Gea verrà scalfita a gennaio, i viola cercano già il suo successore in vista di giugno. Santiago Beltran (River Plate) è un nome sul taccuino da qualche mese, il 22enne argentino va in scadenza a dicembre 2027 ma proprio per gli occhi di diversi club europei i Millionarios puntano a rinnovargli il contratto con cospicuo adeguamento di stipendio, da capire se il calciatore, che fino a poco tempo fa non sembrava propenso al rinnovo, cambierà idea nei prossimi giorni.

Il portiere rimane un'esigenza del futuro a medio termine (monitorata con attenzione la crescita di Tommaso Martinelli, in prestito all'Avellino), ma le priorità di inizio 2027 riguarderanno difesa e centrocampo. In uscita poi i casi da risolvere riguardano due calciatori dalla centralità diversa ma dal futuro comunque lontano da Firenze: Dodo, in scadenza a giugno prossimo, aspetta un'offerta e un'avventura stuzzicante - a febbraio potrebbe lasciare la Fiorentina a zero, Sottil (in scadenza pure lui a giugno) è ormai un fuori rosa perenne, si allena sempre a parte e anche lui è in attesa di capire se le acque si muoveranno.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere dello Sport