Corsi: "Non si può pretendere che giocatori pagati così poco rendano così tanto"

Tito Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Non è possibile pretendere che su dodici giocatori presi a basso costo, tutti rendano al massimo e che siano tutti buoni giocatori".Prosegue sul...

A cura di Redazione Labaroviola 03 febbraio 2018 12:00

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