Corsi: "Non si può pretendere che giocatori pagati così poco rendano così tanto"
Tito Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Non è possibile pretendere che su dodici giocatori presi a basso costo, tutti rendano al massimo e che siano tutti buoni giocatori".Prosegue sul...
Tito Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Non è possibile pretendere che su dodici giocatori presi a basso costo, tutti rendano al massimo e che siano tutti buoni giocatori".
Prosegue sul mercato estivo: "Sicuramente nel mercato estivo che verrà ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda quei giocatori non ritenuti all'altezza".
E su Corvino: "Stimo molto Corvino vista la sua grande esperienza e bravura nel scoprire giovani talenti, purtroppo a volte si può anche sbagliare".
Conclude sulle prestazioni della squadra: "Con il Napoli e con la Roma ho visto una squadra motivata e messa bene in campo, per questo non capisco da dove vengano tutte queste difficoltà".