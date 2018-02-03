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Corsi: "Non si può pretendere che giocatori pagati così poco rendano così tanto"

Tito Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Non è possibile pretendere che su dodici giocatori presi a basso costo, tutti rendano al massimo e che siano tutti buoni giocatori".Prosegue sul...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2018 12:00
Corsi: "Non si può pretendere che giocatori pagati così poco rendano così tanto" -
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Tito Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Non è possibile pretendere che su dodici giocatori presi a basso costo, tutti rendano al massimo e che siano tutti buoni giocatori".

Prosegue sul mercato estivo: "Sicuramente nel mercato estivo che verrà ci saranno dei cambiamenti per quanto riguarda quei giocatori non ritenuti all'altezza".

E su Corvino: "Stimo molto Corvino vista la sua grande esperienza e bravura nel scoprire giovani talenti, purtroppo a volte si può anche sbagliare".

Conclude sulle prestazioni della squadra: "Con il Napoli e con la Roma ho visto una squadra motivata e messa bene in campo, per questo non capisco da dove vengano tutte queste difficoltà".

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