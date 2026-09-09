Corriere Fiorentino: "Vanoli torna al passato e schiera la coppia Ranieri-Pongracic. Fagioli in regia"

Il tecnico dovrebbe ripartire dai suoi fedelissimi

Ieri Vanoli ha raddoppiato le sedute. Logico pensare che l'allenatore varesino possa ripartire da dove aveva lasciato, altrettanto però che alcune impostazioni viste l’anno scorso possano subire modifiche in virtù delle caratteristiche dei (nuovi) giocatori a disposizione. In questi primissimi allenamenti si è lavorato anche sugli aspetti mentali di un gruppo parso fragile di fronte alle difficoltà.

Pur sapendo che il progetto affidatogli da Paratici ha scadenza pluriennale (lo testimonia un accordo che può allungarsi fino al 2029) Vanoli è consapevole che dopo una partenza del genere serviranno soprattutto punti. Per questo motivo a Venezia non dovrebbero esserci grandi stravolgimenti rispetto alle ultime formazioni, anche se il ritorno a quel 4-1-4-1 già visto l’anno scorso sembra già scontato, senza contare che il primo obiettivo non può che essere lo stesso di quando fu sostituito Pioli, ovvero proteggere di più (e meglio) la difesa dove una delle prime coppie provate è stata quella della passata stagione composta da Pongracic e Ranieri con Dodo sulla destra.

Ma non solo in difesa si dovrebbero rivedere i fedelissimi di Vanoli, visto che in mezzo al campo l’assenza per infortunio di Oulai rinforza la centralità di Fagioli davanti alla difesa, mentre qualche metro più avanti è lecito pensare che a Ndour verranno chiesti identici inserimenti a quelli visti per tutto il girone di ritorno. Quanto a Brescianini e Atta, quest’ultimo non al meglio, il ballottaggio è già aperto. Diverso il discorso in attacco dove Vanoli dovrà scegliere uno tra Pellegrino e Beto e gestire il lavoro sulle corsie esterne dei vari Mastantuono, Njie (già conosciuto al Torino) Gnonto nonché dell’ultimo arrivato Gonçalves. Lo riporta il Corriere Fiorentino.