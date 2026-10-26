Inter-Fiorentina Corriere fiorentino: "Una retromarcia violenta dopo che col Como si era provato invece a giocarsela con coraggio"

Blocco bassissimo e squadra stretta. Con un obiettivo: impedire all’Inter di appoggiarsi sulle due punte, costringendola a passare dalle corsie

C’è chi affronta le difficoltà con coraggio e chi, al contrario, si rifugia in se stesso lasciandosi travolgere dalle paure. Ecco. Ieri, la Fiorentina, ha scelto la seconda via. Si è rinchiusa in un calcio antico, per qualcuno magari romantico, e si è lentamente consegnata ad un inevitabile destino. Perché se ti presenti al cospetto dell’Inter sperando (solo) di non prendere gol e di venir via con lo 0-0 non puoi lamentarti di niente. Di certo, non della sconfitta rimediata negli ultimi 7’ dopo aver accarezzato una vittoria che sarebbe probabilmente passata alla storia come una delle più immeritate nella storia.

Debole nonostante gli episodi a favore, la squadra di Vanoli è uscita con un risultato onorevole soltanto grazie a De Gea. È questo lo spirito provinciale che voleva il mister? È questa l’unica soluzione per trovare un po’ di equilibrio? Perché un conto è inseguire un (giusto) compromesso, e un altro è rinunciare a qualsiasi tipo di proposta offensiva.

Una retromarcia violenta, quella innestata da Vanoli, dopo che col Como aveva provato invece a giocarsela con coraggio. Fuori Gonçalves allora, e dentro Brescianini. Certo, l’esame non era esattamente quello più semplice per capire se fosse questa la strada giusta. Dall’altra parte infatti i viola si trovavano la squadra più forte del campionato capace, nelle prime sette giornate, di viaggiare alla media di 3 gol fatti (21) a partita. Il miglior attacco, contro la peggior difesa. Difficile insomma pensare che fosse questa l’occasione buona per chiudere la porta. Più semplice, semmai, cercare di sfruttare quegli scompensi difensivi che avevano caratterizzato anche l’avvio di stagione dei nerazzurri.

Per farlo, tanto per tornare al punto di partenza, la Fiorentina ha scelto la via opposta rispetto all’aggressione alta e coraggiosa di sette giorni fa. Blocco bassissimo e squadra stretta. Con un obiettivo: impedire all’Inter di appoggiarsi sulle due punte, costringendola a passare dalle corsie. I problemi, come sempre quando si sceglie questo atteggiamento, son due. Il primo: ci si porta il nemico in casa. Il secondo: arrivare dalle parti dell’area avversario, con 60 o 70 metri da fare, diventa (quasi) impossibile.

Non a caso i viola hanno chiuso il primo tempo senza lo straccio di un tiro in porta e solo grazie a De Gea (super in due o tre occasioni ed evidentemente pungolato nel profondo dopo una settimana piena di discussioni) è andata all’intervallo sullo 0-0. Certo, resistere altri 45’ così era dura. Ma il calcio, si sa, è strano. E basta qualche episodio a favore per rischiare di vincere una partita sostanzialmente non giocata dopo averne persa una (col Como) tutto sommato positiva e girata, al contrario, attorno a tante situazioni sfortunate. Ieri invece, tutto pareva giocare per la Fiorentina. Il gol pazzesco di Jimenez al primo tiro in porta, il rigore enorme negato a Thuram, le due traverse dell’Inter nel giro di cinque minuti. Poi, proprio ad un metro dal traguardo, il crollo. Prima l’1-1, poi il 2-1.

Una sconfitta dolorosa, ma che può essere utile per capire che (non) giocando così ti può andar bene per un po’, e magari ti puoi anche salvare. Se l’obiettivo invece è crescere non si può che augurarsi che l’atteggiamento di ieri sia dovuto solo all’avversario, alla classifica, e alla voglia di prendersi (senza riuscirci tra l’altro) una piccola soddisfazione.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino