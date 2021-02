Corriere Fiorentino scrive: “Un tris di sollievo, la coppia Vlahovic-Castrovilli regala il successo”

Eppur si muove. Soffre, sbuffa, s’innervosite ma vince. Un 3-0, quello sullo Spezia, che pesa un quintale. Per il morale, per la classifica, e per iniziare a guardare al domani con un pizzico di serenità in più, mettendo da parte quella tensione che, ieri, si è spesso trasformata in reazioni eccessive. Se poi la rabbia diventa energia come nel secondo tempo di ieri, tanto meglio. Soltanto così i viola potranno trovare quella continuità, che, fino ad oggi, gli è sempre mancata. Almeno nei risultati. Questo cercava, il mister, in una sfida contro un avversario che, al contrario, arrivava all’appuntamento col vento in poppa e le vele spiegate. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

