Corriere fiorentino sulla probabile: "Dragusin ha recuperato, titolare con Ranieri. Jimenez favorito su Joao mario"

Vanoli è orientato a dare continuità all’assetto che gli ha regalato due vittorie in altrettante partite, seppure non manchi qualche dubbio in termini di singoli.

Alla sfida di domani al Franchi, fischio d’inizio 12.30, Fiorentina e Napoli arrivano in condizioni opposte. Se i viola si ritrovano con un organico al completo, e nel quale Vanoli può pescare a piene mani, i partenopei dovranno fare di necessità virtù per le tante defezioni. Senza Buongiorno, McTominay, Giovane, Allisson Santos e con Anguissa in forte dubbio Allegri ha pochi margini di scelta, persino in porta dove l’infortunato Meret lascerà spazio a Milinkovic-Savic.

Vanoli è invece orientato a dare continuità all’assetto che gli ha regalato due vittorie in altrettante partite, seppure non manchi qualche dubbio in termini di singoli. Sono le condizioni di Atta la principale discriminante di formazione (e di modulo) anche perché una sua presenza dal primo minuto potrebbe relegare in panchina Oulai. Complice il rilancio di Fagioli tra i titolari (oltre che in Nazionale dopo la convocazione di ieri del c.t. Mancini) il reparto mediano dovrebbe infatti essere completato da Ndour, mentre una defezione del francese rilancerebbe la candidatura del talento ivoriano arrivato dal Trabzonspor. Nessun problema invece per Dragusin che sarà al centro della difesa accanto a Ranieri mentre nei ballottaggi per le corsie arretrate Jimenez è davanti a Joao Mario a destra, anche perché rispetto alla soluzione di adattare il portoghese sulla sinistra Vanoli sta pensando di riproporre Viery in versione terzino.

Notevole la concorrenza anche in attacco, con il dubbio principale relativo alla punta da scegliersi tra Pellegrino e Beto. «Giocatori diversi — fa sapere Vanoli — e questo per un allenatore è un vantaggio. Non so se ci sarà un titolare, sta a loro mettermi in difficoltà pur tenendo a mente che l’obiettivo è quello di lavorare per la squadra». Insomma Vanoli non si sbilancia ma contando i 3 gol consecutivi Pellegrino è inevitabilmente davanti a Beto nelle gerarchie, più o meno come Mastantuono e Njie per quanto riguarda le fasce. Con Gnonto considerato prima alternativa a partita in corso, anche Gonçalves dovrebbe inizialmente partire fuori, d’altronde l’obiettivo dello staff è quello di avere il portoghese al top della condizione solo dopo la sosta, quando la Fiorentina affronterà il Genoa.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino.