Corriere fiorentino su Vanoli: "I progressi sono evidenti ma ha scelto la doppia via del coraggio e dell'equilibrio"

Il futuro della nuova Fiorentina insomma passa dalla ricerca costante dei tre punti, ma all’interno della costruzione di un’identità solida.

Dalla scossa al terzo indizio. Archiviate le prime vittorie contro Venezia e Pisa, la Fiorentina di Paolo Vanoli si affaccia alla super sfida contro il Napoli con la consapevolezza di chi vuole continuare il proprio percorso di risalita. Mentale, prima ancora che tattica: per le questioni di campo il tempo per consolidarsi e definirsi sarà evidentemente più lungo.

All’antivigilia della partita del Franchi il tecnico viola in conferenza ha scelto la duplice via dell’equilibrio e del coraggio, con uno sguardo all’oggi ma anche al domani. «Questa sfida non è un esame perché la squadra deve guardare al futuro. Incontriamo un avversario forte e per noi sarà una partita da giocare con coraggio e senza paura». Lo sguardo, in un certo senso, sarà così rivolto anche dentro di sé, per «uscire dal rettangolo di gioco con la convinzione di aver fatto un ulteriore passo in avanti». Poi, certo, il Napoli offrirà pericoli e qualità: «La loro rosa è ampia e forte, per me è tra le pretendenti per lo scudetto. Io sono innamorato di De Bruyne per come va a cercare gli spazi e penso potrebbe darci fastidio».

I progressi compiuti dai viola sono evidenti, ma il coefficiente di difficoltà è pronto ad elevarsi. Vanoli ha avvertito i suoi: «Allegri è un grande allenatore e un vincente, e dovremo essere bravi a non cascare nella loro strategia: un avversario può anche lasciarti palleggiare, ma è proprio lì che devi mantenere alta l’attenzione tra seconde palle e preventive. Il Napoli ha esperienza nel capire quando accelerare e quando rallentare. Saremo presuntuosi nel pensare di non poter soffrire dentro la partita». L’impatto del tecnico viola si è avvertito non solo nei risultati, ma anche nel coinvolgimento del gruppo: contro Venezia e Pisa, infatti, sono andati a segno quattro giocatori diversi con due gol e un assist ad opera di subentrati. «Ho la fortuna di avere tanti potenziali titolari e per costruire qualcosa dobbiamo partire da questa base: per me in Coppa Italia il migliore in campo è stato Gnonto. Con un gruppo così giovane ci saranno inevitabilmente alti e bassi, ma l’importante è mettere sempre uno step in più».

E così, anche in vista dell’ultima partita prima della sosta (di tre settimane), la parola d’ordine non può che essere — ancora — equilibrio: «Quando saremo più padroni del campo potremo permetterci certe caratteristiche e certe scelte, ma ora l’equilibrio è essenziale». Una frase che vale per tutti, a maggior ragione per l’eventualità di lavorare (più in futuro) all’idea del doppio play Oulai-Fagioli. Prima, però, sacrificio e lavoro con e per il compagno. La sfida con il Pisa ha ad ogni modo fatto intravedere le qualità di alcuni singoli come Pedro Gonçalves: «Sa giocare a calcio, basta vedere il filtrante per Pellegrino e la conclusione del gol. A lui piace entrare dentro il campo, ma è a disposizione anche per giocare largo. Tra le linee sia lui che Atta, pur con caratteristiche diverse, sanno muoversi bene». Tra esperimenti tattici in cantiere, la gestione dei singoli (con le buone notizie arrivate su Atta e Dragusin) e la necessità di blindare l’equilibrio in questa fase del campionato, il messaggio di Vanoli è chiaro: non è un esame singolo, ma un passaggio all’interno di un «anno zero».

Il futuro della nuova Fiorentina insomma passa sì dalla ricerca costante dei tre punti, ma all’interno della costruzione di un’identità solida. L’incrocio con il Napoli darà ulteriori risposte all’interno di un percorso appena avviato.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino.