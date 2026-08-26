Corriere fiorentino su Dodò: "Si potrebbe dover pazientare in attesa di offerte last-minute negli ultimi giorni"

Non è ancora definita la cessione al Nottingham Forest di Dodò. Il calciatore è in uscita e si potrebbe dover aspettare un offerta alle battute finali del calciomercato.

È il caso di Dodò che al di là dei 90 minuti dell’Olimpico attende di capire se il Nottingham Forest concretizzerà gli interessi degli ultimi giorni o se dovrà pazientare per eventuali offerte last-minute negli ultimi giorni del mese, ma pure di un centrocampo dove i viola continuano a pensare a Thorstvedt, e sullo sfondo anche a Torreira, a patto di concretizzare le cessioni di Fabbian o di Mandragora, che piacciono rispettivamente a Getafe e Genoa, oltre a far chiarezza sul futuro di Fagioli tutt’altro che scontato.

Tutte situazioni sul tavolo di Paratici, in primis per ciò che riguarda Kean, con il ds che sta affrontando i giorni più complicati dall’inizio del mercato avendo sempre meno tempo a disposizione per rendere la rosa di Grosso più ampia e più vicina al 4-3-3 che originariamente il tecnico aveva in testa per la sua avventura sulla panchina viola.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino



