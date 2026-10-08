Corriere fiorentino: "Sei sfide durissime in un mese nel quale i viola proveranno a risalire la classifica"

Calendario complesso all’interno del quale i viola non possono però permettersi di perdere chissà quanti punti per strada

Pronti, (ri)partenza, via! Non sarà l’inizio di un nuovo campionato, ma poco ci manca. Perché una sosta tanto lunga (se si esclude il precedente comunque non paragonabile del Mondiale invernale del 2022) non si era praticamente mai vista, perché fermarsi tre settimane significa avere a disposizione un periodo di tempo (quasi) identico a quello della preparazione estiva e perché, ognuno, ha dovuto e voluto gestire questa maxi pausa in modo diverso. C’è chi ha dedicato la prima settimana ad un riposo praticamente assoluto, chi dopo qualche allenamento si è preso quattro o cinque giorni di stacco e c’è chi, come la Fiorentina, ne ha approfittato (appunto) per allenarsi come fossimo a luglio.

Paolo Vanoli infatti, non ha mai concesso più di 72 ore di riposo a chi era rimasto al Viola Park. Vuoi perché era appena arrivato e mai occasione sarebbe stata più ghiotta per recuperare il tempo perso, vuoi perché doveva e voleva mettere nuova benzina del motore dei suoi. Di certo c’è che il mister e i suoi ragazzi hanno lavorato sodo e che adesso vogliono e devono tradurre in risultati quanto fatto in questi venti giorni. All’orizzonte infatti c’è una serie di partite a dir poco complessa al termine della quale magari non si potrà avere un quadro definitivo sulla piega che prenderà la stagione ma che darà come minimo indicazioni molto più preciso rispetto a quello attuale. Dal Genoa (a Marassi) alla Juventus (al Franchi), da sabato prossimo a domenica 8 novembre quando il campionato, ma stavolta per una sosta normale, lascerà di nuovo spazio alle Nazionali. Nel mezzo le sfide con Como, Inter (a San Siro), Atalanta e Sassuolo.

Calendario complesso, come detto, all’interno del quale i viola non possono però permettersi di perdere chissà quanti punti per strada. Anzi. La partenza ad handicap figlia del mai nato rapporto con Fabio Grosso (con tre sconfitte nelle prime tre gare) ha lasciato a Vanoli una classifica magari non drammatica come quella che trovò lo scorso anno ma da maneggiare comunque con parecchia attenzione.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino