Corriere Fiorentino, rinnovo Bonaventura? Lui lo vuole alle stesse cifre, la Fiorentina vuole dargli meno soldi 

Il rinnovo di Bonaventura è in stand-by, è stato messo in frigo. La Fiorentina si fa forte della clausola presente nell’attuale contratto che, al raggiungimento di un certo numero di presenze, farà scattare in automatico il prolungamento per il 2025. Per questo, negli ultimi contatti con i suoi procuratori, Joe Barone ha fatto intendere di non voler affrontare l’argomento fino al termine della stagione.

Un primo (brutto) messaggio, al quale nelle ultime settimane ne è seguito un altro. Non solo la società non vuol andare oltre quella clausola, ma propone anche uno stipendio (attualmente Jack guadagna circa 1,5 milioni più bonus) con base fissa più bassa rispetto a quella attuale. Una proposta di fatto irricevibile per il giocatore che, da par suo, chiede un rinnovo a prescindere dall’opzione, ma alle stesse condizioni economiche. Per questo, oggi, i rapporti sono a dir poco irrigiditi. Una situazione che si sta ripercuotendo anche sul campo, con Bonaventura in calo fisico e, appunto, poco tranquillo. Perché lui vorrebbe chiudere la carriera a Firenze, e invece in questo momento rischia di dover fare le valigie a fine campionato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ SU BREKALO