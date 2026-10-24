Inter Corriere fiorentino: "Percorso lungo e complesso ma che adesso, con una classifica inquietante, dev’essere accelerato"

È questa, per il tecnico, la chiave. Trovare l’equilibrio tra orgoglio e consapevolezza, tra coraggio e razionalità

Orgoglio, e consapevolezza. Coraggio ma, magari, un pizzico di razionalità in più. Perché in fondo questo è, l’equilibrio: la ricerca di un compromesso tra l’istinto e il pensiero, tra quello che ti viene più naturale e quello che serve per trovare (finalmente) un’identità chiara e definita. Percorso lungo e complesso, che richiede tempo e tanto lavoro ma che adesso, e con una classifica a dir poco inquietante, dev’essere necessariamente accelerato.

Per questo, dopo la sconfitta col Como e in vista della gara teoricamente più difficile e proibitiva del campionato, l’allenatore viola Paolo Vanoli ha battuto come un ossesso su quel tasto. «Domenica scorsa abbiamo creato tantissimo ed è giusto portarsi dietro quello di buono che abbiamo costruito giocando anche un bel calcio ma il compito di un allenatore è analizzare quanto succede sotto tutti gli aspetti e io non posso nascondere l’evidenza». Il riferimento è ai tre gol presi che hanno fatto salire il conto alla mastodontica cifra di 17. «Ai ragazzi ho detto che in ogni partita dobbiamo trasmettere qualcosa sul piano della voglia, del gioco e del coraggio ma gli ho anche ricordato che non siamo mai andati in vantaggio e che anche stavolta abbiamo subito tre reti e questa per me non può che essere fonte di preoccupazione».

Orgoglio, appunto, e consapevolezza. L’orgoglio perché anche contro il Como, un avversario che non finisce di stupire (in Italia come in Europa), la Fiorentina è riuscita a lungo a giocarsela alla pari, e la consapevolezza che andando avanti con questa leggerezza difensiva non si andrà da nessuna parte.

«Sta a me trovare l’equilibrio, pur sapendo che questa squadra è stata costruita guardando in prospettiva e con l’obiettivo di sviluppare un gioco offensivo ma per arrivarci a volte è necessario anche fare qualche passo indietro». Il che non significa mettere tutto in discussione («la difesa a tre è una delle possibilità ma vi ho sempre detto che nella mia testa la linea a quattro può darci tanti vantaggi») ma, magari, cercare di mettere in campo una squadra capace di non esporsi troppo alle folate. Per questo a San Siro (dove mancheranno ancora sia Atta che Ranieri) si vedrà molto probabilmente un centrocampo più folto, con Brescianini al posto di Gonçalves, così come è lecito attendere un atteggiamento un filo più prudente. «Non possiamo essere presuntuosi ci vorrà la partita perfetta, ma niente è impossibile, e noi dobbiamo affrontare qualsiasi avversario col pensiero di poter far punti e perché no, vincere. Anche per dare un segnale ai nostri tifosi».

Di certo, per riuscirci, servirebbe (anche) ritrovare il miglior De Gea. Uno che ultimamente ha commesso più di un errore finendo, un po’ come in estate, al centro delle discussioni. «È il mio capitano, e non si discute». Difficile essere più chiaro, così come su Mastantuono. «È l’unico che ci può dettare i tempi, deve imparare a mettere il talento al servizio della squadra ma i suoi sbagli son sempre dovuti all’eccesso di generosità». È questa, per il tecnico, la chiave. Trovare l’equilibrio tra orgoglio e consapevolezza, tra coraggio e razionalità.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino