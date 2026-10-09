Corriere fiorentino: "La viola riparte col morale alto e con un volume offensivo propositivo. Esame di maturità"

Dopo l’inizio da zero punti in tre gare il morale con cui la Fiorentina ha chiuso il primo blocco di partite è sicuramente alto

La priorità in casa viola è chiara: dare seguito alla versione coraggiosa e sfrontata vista contro il Napoli. La metamorfosi è raccontata principalmente da un dato relativo al pressing: nell’ultimo incontro i viola hanno fatto registrare 8 recuperi nell’ultimo terzo di campo, palesando così l’inizio di un nuovo percorso tattico ma anche mentale.

Il mantra, adesso, sarà coniugare il coraggio con la solidità e l’equilibrio. La Fiorentina, come sottolineato dallo stesso Vanoli nel post partita del Franchi, riparte da un volume offensivo propositivo e più che incoraggiante, come segnalano i 17 tiri complessivi di cui 10 da dentro i sedici metri avversari e i 32 tocchi nell’area difesa da Milinkovic-Savic. Dopo l’inizio da zero punti in tre gare il morale con cui la Fiorentina ha chiuso il primo blocco di partite è sicuramente alto e alcuni dei protagonisti della sosta (in primis Fagioli e Ndour) sono tornati a Firenze con entusiasmo e autostima. Ora, però, la sceneggiatura tornerà quella della delicatezza del momento.

Al Ferraris, insomma, andrà in scena un esame di maturità per due realtà legate da un fil rouge comune e già alle prese con il peso del risultato: due storie diverse che si ritrovano, a quasi un anno di distanza, nello stesso luogo, e due allenatori accomunati dall’urgenza di risalire la corrente.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino