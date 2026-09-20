Corriere fiorentino: "La sfida del Franchi potrebbe cambiare il futuro di entrambe. Ora conta la prova del campo"

Vanoli, diventato saggio e entusiasta di questa banda di sbarbati a cui manca un po’ di peso e esperienza, parla giustamente di coraggio e di equilibrio.

Vicine e al tempo stesso lontane nell’anno di un prestigioso compleanno, cento anni, Fiorentina e Napoli si sfidano all’ora di pranzo in una partita che potrebbe cambiare il futuro di entrambe. Sia la Viola che gli azzurri hanno cominciato male la stagione, choccante la partenza di Mastantuono e compagni, poco migliore quella partenopea, considerata l’anti Inter e adesso in una posizione malinconicamente anonima della classifica. Ma insieme hanno dato segnali di ripresa confortanti. La Fiorentina, con Vanoli, ha cambiato pelle e faccia. Prima era piatta e vuota, ora ha il fuoco che la gente vuole vedere. Si può anche perdere, ma non come era successo contro il Frosinone e anche con il Toro, senza combattere, senza passione, senza energia.

In due partite, con il nuovo-vecchio allenatore sono state ribaltate le prospettive. Il simbolo è proprio Mastantuono, sostituito all’intervallo contro i granata e dilagante sei giorni dopo in Laguna grazie a una fantastica tripletta. Ma Venezia e Pisa in Coppa Italia non sono test probanti e soprattutto definitivi. Serve una conferma contro il Napoli e vale anche per Franco, che di sicuro sarà emozionato all’idea di misurarsi con il club del mito Maradona. Allegri ha trovato una squadra spenta, esaurita dopo gli anni di Conte che l’ha spremuta. Ma la vittoria, seppur non scintillante contro il Bologna, ha alleggerito il clima e riportato fiducia. Nel calcio basta poco per svoltare. E il Napoli ha una qualità enorme, soprattutto nel fin qui deludente De Bruyne, ma anche in Hojlund che l’anno scorso, da solo, ha mandato in pezzi la difesa viola. Stavolta, potete contarci, ci riproverà e vediamo se la Fiorentina avrà capito e assorbito la lezione. Dicevamo vicine e lontane. Vicine nelle difficoltà e accumunate da un compleanno che fa storia. Lontane invece come filosofia. Paratici ha rivoluzionato la Viola diventata giovanissima, Manna ha confermato il Napoli dell’anno scorso, la più vecchia del reame. Tanti discorsi, conta la riprova del campo. Vanoli, diventato saggio e entusiasta di questa banda di sbarbati a cui manca un po’ di peso e esperienza, parla giustamente di coraggio, ma lo affianca a un’altra parolina magica, fondamentale: l’equilibrio. La Viola in campionato ha subìto 11 gol, quasi tre a partita, e non può permettersi di continuare su questa folle strada. Molto è già cambiato e non solo le distanze tra i reparti, ma anche l’attenzione e la fiducia nei propri mezzi. Bisogna insistere.

Il Napoli è in emergenza perenne, ma ha fretta perché davanti non aspettano e la pressione su Allegri è già piuttosto alta. Le statistiche non vanno in campo però un significato ce l’hanno. La Fiorentina ha perso gli ultimi quattro incroci e negli ultimi cinque in serie A ha sempre subito almeno due gol. La sconfitta brutale dell’anno scorso è stato il primo campanello d’allarme di una crisi diventata profondissima. Vanoli spera che stavolta sia l’inizio di un cammino virtuoso. Non è un esame definitivo, ma oggi capiremo tanto di quello che sarà la Fiorentina da qui in avanti. Una sfida verità prima della sosta lunga tre settimane.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino