Corriere fiorentino: "La parola d’ordine è calma. Vanoli pensa ad un nuovo assetto con Brescianini in mezzo"

Il tecnico, in attesa di Atta, potrebbe si tornare al 4-3-3, affiancando però Brescianini (e non l’ivoriano, considerato ancora troppo acerbo tatticamente) a Ndour e Fagioli

Calma. È questa la parola d’ordine. E sia chiaro: ciò non significa far finta che tutto vada bene, che la classifica non sia pericolosa o che non ci siano parecchi difetti da correggere. Paolo Vanoli lo sa, così come ne è consapevole il ds Fabio Paratici, ma dal costante confronto avuto anche nelle ultime ore dopo la sconfitta col Como i due punti di riferimento tecnici della Fiorentina sono usciti con una convinzione comune: la situazione (reale) è meno drammatica di quanto non dicano i numeri. Ed è certamente vero che quando non si raccolgono risultati che sarebbero meritati (come col Como) è giusto farsi venire qualche preoccupazione ma deve restar salda e valida anche l’altra prospettiva. Della serie: non sempre potrà girar male e continuando a seminare prima o poi si arriverà al raccolto.

A proposito. Nell’analisi di quanto successo contro Nico Paz e compagni il mister non ha voluto dare alibi ai suoi ma va da sé che l’elemento arbitrale abbia avuto un peso consistente. Una vicenda, quella legata alle decisioni di Di Bello e della gestione della Var, per la quale la società ha avuto finora scarsi chiarimenti dalla Lega (nella mail di risposta alle domande viola non si fa cenno al gol convalidato al Como e sul fuorigioco di Pongracic ci si è limitati a ribadire che le linee sono state tracciate a mano) e che continua ad avere strascichi. Ieri è arrivata la sanzione (10.000 euro) con diffida per Paratici, reo di aver protestato in «modo concitato e irrispettoso» il direttore di gara, con l’aggravante (riferimento a quanto successo in Fiorentina-Napoli) della recidiva. Il club vuole però andare fino in fondo e probabilmente chiederà lumi anche in Figc. Questo però, e così veniamo al tasto sul quale Vanoli ha battuto, non può giustificare «l’uscire dalla partita» per i minuti successivi. La testa. È su quella che lavorerà l’allenatore. Con un obiettivo: far capire ad un gruppo ancora evidentemente immaturo («la maturità non la posso comprare») quanto debba cambiare l’atteggiamento laddove si decidono le partite: in area di rigore.

Vale per i difensori, che devono difendere con molta più attenzione visto che spesso i gol arrivano a reparto (ben) schierato e messo correttamente, così come per gli attaccanti che negli ultimi 16 metri ci devono mettere molta più fame e determinazione. In sintesi: lì si che i viola devono ritrovare la mentalità «da provinciale». A far ben sperare però, rispetto allo scorso anno, è l’attitudine del gruppo. I giocatori sentono la maglia, ascoltano l’allenatore, danno sempre tutto e il clima nello spogliatoio (al netto dell’ovvia insoddisfazione per i risultati) è ottimo. Il punto adesso, si torna sempre lì, è fargli entrare nella testa che basta una distrazione o un tiro senza la giusta voglia di spaccare la porta per vanificare quanto di buono costruito. Detto questo, ci sono difetti di costruzione dei quali il club è consapevole e per il quale (nonostante tra Vanoli e Paratici non ci sia ancora stato un vero e proprio summit dedicato al mercato) si starebbe già muovendo.

Il riferimento è all’assenza di un terzino sinistro più strutturato ed esperto e a quella di un mediano di interdizione. E così si torna ad Oulai e alle possibili soluzioni per trovare più equilibrio. Il tecnico, in attesa di Atta, potrebbe si tornare al 4-3-3, affiancando però Brescianini (e non l’ivoriano, considerato ancora troppo acerbo tatticamente) a Ndour e Fagioli. Prima però, la testa. Perché in fondo, e come sempre, parte tutto da lì.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino