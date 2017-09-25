Corriere fiorentino, imminente il rinnovo di Federico Chiesa fino al 2022, contratto adeguato

Il Napoli lo ha cercato in estate ma la Fiorentina ha resistito alle offerte di De Laurentiis. Non ci sono dubbi sulla sua permanenza

A cura di Redazione Labaroviola 25 settembre 2017 12:32

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Chiesa

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