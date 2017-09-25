Corriere fiorentino, imminente il rinnovo di Federico Chiesa fino al 2022, contratto adeguato
Il Napoli lo ha cercato in estate ma la Fiorentina ha resistito alle offerte di De Laurentiis. Non ci sono dubbi sulla sua permanenza
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2017 12:32
Il rinnovo di contratto di Federico Chiesa è imminente, con il giovane gioiello viola che prolungherà, con adeguamento, fino al giugno del 2022. Una trattativa iniziata in tempi non sospetti e sulla quale non ci sono dubbi relativi al buon esito finale. La società ha voluto blindare il calciatore per respingere gli assalti del Napoli, con De Laurentiis che in estate ha portato avanti un pressing asfissiante che però non ha convinto il club a lasciar partire il figlio d’arte più coccolato di Firenze.
Corriere fiorentino