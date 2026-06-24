Corriere fiorentino: "Il mercato ha due priorità: vendere bene i giocatori al capolinea e tagliare gli esuberi"

Secondo queste due linee guida si muoverà il mercato della Fiorentina. L'importante è non stare fermi.

Fatto questo, si passerà ovviamente alla costruzione della rosa. Con due priorità: tagliare gli esuberi e vendere meglio possibile quei giocatori che per un motivo o per l’altro (vedi Dodò e Gudmundsson) sembrano arrivati al capolinea della loro corsa in viola. Certo. Ciò non significa che nel frattempo non potranno arrivare acquisti. Vuol dire semplicemente muoversi secondo un programma di medio-lungo termine e che non può non tener conto della contingenza.

L’estate insomma, sarà lunga. E il fatto che ci sia un Mondiale di mezzo non fa che dilatare ulteriormente i tempi. L’importante, è non star fermi. Ed è esattamente quello che sta facendo Paratici: un intervento alla volta, partendo dalla base, in attesa di poter aprire il gas.



