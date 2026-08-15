Corriere fiorentino: "Il lavoro di amalgama è appena iniziato, ma l’inizio è positivo. Ovazione per Mastantuono"

La partita ha vissuto anche sul filo dei paradossi: da una parte i quattro gol firmati da giocatori già in rosa la scorsa stagione, dall’altra l’entusiasmo per i nuovi volti.

Buona la prima. L’entusiasmo di un’estate travolgente sul mercato ha trovato la sua sintesi tanto attesa sul campo e la Fiorentina ha inaugurato il suo 2026-27 superando il Benevento per 4-1 nei trentaduesimi di Coppa Italia.

I novanta minuti di gioco hanno dato un quadro chiaro e su più fronti sullo stato d’avanzamento del cantiere viola, per quanto poi siano bastati appena sessantasette secondi per la prima gioia dell’anno, con Atta bravo a recuperare il pallone su un errore in disimpegno del Benevento e poi chirurgico nel servire Gudmundsson che di testa ha superato Vannucchi. La rete all’alba dell’incontro ha ingigantito l’euforia che, a onor del vero, non era mancata già prima del fischio d’inizio.

A più di un’ora dal match, infatti, il presidente Joseph Commisso si era concesso fuori dal Franchi all’abbraccio dei tifosi tra foto e selfie, rispondendo con il sorriso a chi gli chiedeva Cristiano Ronaldo o la Champions. «Dobbiamo lavorare forte e farlo con passione e amore per la Fiorentina», ha detto a Firenzeviola.it . Anche il ds Paratici, che ha seguito da bordocampo il riscaldamento della squadra, è stato accolto da applausi abbondanti e convinti.

Poi, e soprattutto, è arrivato il campo. Nell’undici di partenza Grosso ha scelto sette elementi già presenti nella rosa dello scorso anno, preferendo Fagioli a Oulai e confermando Atta (uscito poi per un problema fisico nel secondo tempo) e Gudmundsson alle spalle di Kean. Il gol dell’1-0 ha messo in discesa la gara, per quanto poi il Benevento abbia parzialmente preso in mano il possesso della sfera, e la Fiorentina ha confermato la sua dimensione verticale, prima con la traversa di Joao Mario e poi con la realizzazione, attesissima, di Kean, che proprio sul cross del portoghese ha trovato il modo di uncinare il pallone al volo e superare Vannucchi. Il numero 9 viola ha trovato una rete che, con la maglia della Fiorentina, gli mancava addirittura dalla gara con il Pisa del 23 febbraio. I margini di miglioramento, certo, non mancano, a livello di conoscenza reciproca e nel lavoro a difesa avversaria schierata. La Fiorentina rientrata in campo nel secondo tempo ha poi chiuso il discorso in cinque minuti: prima con Ranieri sugli sviluppi di un calcio d’angolo e poi con Ndour, il cui tiro di sinistro appena dentro l’area di rigore ha fulminato per la quarta volta Vannucchi; poco dopo è arrivato il gol di Lamesta, il migliore degli ospiti.

La partita ha vissuto anche sul filo dei paradossi: da una parte i quattro gol firmati da giocatori già in rosa la scorsa stagione, dall’altra l’entusiasmo per i nuovi volti, culminato nel boato del pubblico al momento dell’ingresso in campo di Mastantuono nella ripresa. La squadra, ad ogni modo, è riuscita a cavalcare e gestire la frenesia dell’ambiente. Il lavoro di amalgama è appena iniziato, ma l’inizio della nuova era viola è partita sotto i migliori auspici.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino