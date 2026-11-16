L'analisi Corriere fiorentino: "Il calendario è morbido, serve un filotto di risultati. La lotta per l'Europa è ancora possibile"

La corsa all’Europa, anche quella minore, resta un obiettivo prematuro, ma una serie di risultati positivi può ancora cambiare gli scenari, soprattutto con il mercato invernale alle porte

Esattamente come prima dell’ultima sosta per le Nazionali, la Fiorentina ha salutato momentaneamente il campionato con un pareggio — col Napoli più o meno a metà settembre, con la Juventus una settimana fa —, ed esattamente come l’ultima volta la squadra di Vanoli avrà bisogno di un filotto di risultati se vorrà dare un senso alla sua stagione.

Stavolta però la differenza è tutta in un calendario sulla carta più morbido di quanto non lo fosse in avvio d’autunno, senza contare che a giudicare dalle prime 11 giornate di campionato il fatto che i viola siano impegnati fuori casa in 3 delle prossime 5 occasioni potrebbe pure essere un vantaggio. L’altra faccia della medaglia di un rendimento al Franchi da piena zona retrocessione, che vede i viola diciottesimi in serie A con appena 3 punti per via di 3 pareggi e altrettante sconfitte, è quella di una squadra che ha raccolto molto di più lontano dal Campo di Marte, con i 6 punti che valgono il quindicesimo posto grazie alle vittorie di Venezia e Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Anche da qui, oltre che da uno stato mentale in crescita per i 3 risultati utili collezionati prima di fermarsi per la sosta, può ripartire Vanoli, considerando i primi due impegni in trasferta come un esame di maturità, ma pure come il trampolino di lancio ideale per dare una fisionomia definitiva alla sua squadra. Nel novero delle 5 sfide che attendono la Fiorentina da qui alla fine dell’anno (domenica 27 dicembre il campionato sarà fermo) sono almeno 3 le squadre che la seguono in classifica — Monza, Udinese e Parma —, mentre escluso l’impegno di coppa Italia contro il Napoli le altre 2, Bologna e Cagliari, inseguono quel settimo posto (oggi della Juventus) che significa Conference League e che è distante dai viola 9 punti. Insomma quella in arrivo non sarà ancora una fase decisiva del campionato, ma i prossimi impegni rappresentano un bivio importante, che la società si augura d’imboccare nella direzione di una risalita. Anche in termini di ambizioni, perché immaginare oggi che la Fiorentina possa inserirsi nella corsa all’Europa, anche se minore, è certamente prematuro, ma una serie di risultati positivi può (ancora) cambiare qualsiasi scenario, tanto più con il mercato invernale alle porte.

Di certo per squadra e tecnico saranno tutti test da non sbagliare, a cominciare da lunedì prossimo quando a Monza ci sarà l’attuale capocannoniere del torneo, il portoghese Varela a quota 9 gol, a guidare l’attacco della formazione allenata da Juric. I brianzoli sono reduci da 4 stop consecutivi, ultimo quello interno contro l’Atalanta, faranno di tutto per invertire la tendenza, un po’ come l’Udinese fanalino di coda del campionato.

Con l’ultimo k.o. rimediato a Venezia sono salite a 8 le sconfitte stagionali dei friulani, il cui cambio in panchina tra Runjaic e Zanetti non ha ancora sortito effetti. Due gare esterne che daranno il termometro dello stato di forma dei viola, nonché i margini di fattibilità di un’eventuale rimonta, cui seguiranno a dicembre le uniche due sfide da giocarsi di fronte al proprio pubblico, al Franchi, contro il Cagliari (lunedì 7) e contro il Bologna dell’ex Palladino (domenica 20) che chiuderà questa tranche di partite.

Nel mezzo, oltre l’ottavo di finale di Coppa Italia al Maradona contro il Napoli da giocarsi in gara secca, un’altra trasferta, stavolta a Parma con l’ex Gilardino in panchina. Se non proprio un cammino in discesa, quanto meno l’opportunità di cercare continuità, di prestazioni e rendimento, per provare a cambiare l’inerzia della stagione e arrivare preparati alle prime sfide del nuovo anno quando la Fiorentina affronterà la capolista Lazio e poi il Milan.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino