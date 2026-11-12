L'analisi Corriere fiorentino: "Hojbjerg e non solo. I soliti indizi per il centrocampo, per la difesa occhi sull'Inghilterra"

Paratici deve colmare le lacune del mercato estivo: sul tavolo tornano i nomi già sondati

Corvino citava spesso un successo di Antonello Venditti per raccontare come certi amori facciano «giri immensi». Pradè invece tornava sugli obiettivi non raggiungibili al primo tentativo. E anche oggi, che è Paratici a guidare il calciomercato, la dinamica è destinata a ripetersi. Se non proprio sugli stessi profili seguiti in precedenza quanto meno su identikit simili.

Così mentre Vanoli e i suoi dalla ripresa del campionato dovranno arrivare all’inizio del nuovo anno senza più soste, il ds inizia già a studiare la prossima finestra di mercato, ripartendo dalle idee estive ma pure dalla lacune emerse in questa prima parte di stagione. Le 13 partite fin qui disputate, 11 di campionato più 2 di coppa Italia, hanno confermato la mancanza di un mediano d’interdizione nonché anticipato il bisogno di rivedere gli equilibri difensivi, con la conseguenza che le priorità viola in vista di gennaio sono già chiare. Sul taccuino di Paratici i nodi da sciogliere sono due, il primo legato a un centrocampista in grado di sostenere entrambe le fasi di gioco (che Vanoli non ha in organico) e il secondo figlio dei 25 gol fin qui incassati, con l’obiettivo stavolta di puntellare davvero un reparto troppo in sofferenza.

Durante la breve gestione Grosso il mancato arrivo di mediani come Pierr-Emile Hojbjerg Hojbjierg o Lucas Torreira era stato uno dei motivi di attrito fra l’allenatore poi esonerato e la società, ed è lecito pensare che anche a gennaio entrambi i nomi tornino d’attualità. Sul danese del Marsiglia per il quale non mancano altre pretendenti (Juve inclusa) la stima è la stessa del mese di agosto, mentre l’uruguaiano e il suo entourage continuano a spingere per un ritorno a Firenze. Insomma è plausibile che qualche discorso interrotto possa esser ripreso, anche se per prospetti come il nazionale portoghese Palinha, seguito in estate e poi finito al Benfica per 14 milioni di euro più 5 di bonus, immaginare rilanci è difficile.

Discorso diverso in difesa, dove l’opzione dello svincolato Acerbi era già stata accantonata per seguire altri profili in tempi più recenti, come Tiago Gabriel del Lecce, ma intanto le voci inglesi sull’interesse per il tedesco Neumann del Birmingham, attualmente in Championship, testimoniano che la ricerca è solo all’inizio. Tracciate le linee guida Paratici dovrà poi gestire anche il resto del mercato, tra prospettive future in porta e situazioni in sospeso. Su De Gea il club si sta interrogando sulla prossima stagione e sulla sua eventuale sostituzione, che sia con il giovane Martinelli attualmente all’Avellino in prestito o con nuovi prospetti come Beltran in scadenza con il River Plate, mentre considerato un rinnovo di cui ancora non si parla quella di gennaio potrebbe comunque diventare una finestra di mercato decisiva per il futuro di Dodò, ormai fuori dal progetto.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino