Corriere fiorentino elogia Dragusin: "E' a buon punto e si candida per il ruolo di leader della difesa"

Al Franchi è stato autore di una prova autoritaria che restituisce al pubblico il difensore che la Fiorentina aveva a lungo seguito, anche prima dell’estate.

I numeri non sono ancora lusinghieri, né autorizzano facili entusiasmi visto il diciassettesimo posto in classifica, ma la cura Vanoli comincia a dare i suoi effetti nelle prestazioni dei singoli. Non solo per una manovra offensiva che si è fatta più imprevedibile ma anche per una difesa che sta cominciando a trovare pian piano un suo equilibrio.

Certo, da quando è tornato a Firenze Vanoli non ha del tutto blindato una retroguardia che fino ad ora ha fatto meglio solo del Venezia (peggior difesa della serie A con 13 gol al passivo, uno in più dei viola) e che nelle ultime 2 sfide ha incassato 2 gol dai veneti e uno dal Napoli, ma intanto l’emorragia di gol e punti è stata tamponata. Merito della crescita di molti interpreti, anche nel reparto arretrato, a cominciare da Dragusin, apparso in grande difficoltà nelle prime uscite stagionali e ora tornato a ottimi livelli. Il romeno che a dispetto di qualche scetticismo in patria ha ritrovato anche la convocazione in nazionale è uno dei calciatori che pare aver più beneficiato del cambio di panchina, e dopo qualche segnale di ripresa domenica contro il Napoli ha sfoderato una prestazione da applausi.

Al cospetto di un avversario del calibro di Hojlund, Dragusin non ha concesso spazi, strappando applausi per una scivolata che nel primo tempo ha annullato la miglior occasione del danese e confermandosi anche nel secondo tempo quando De Gea ha pensato al resto. Una prova autoritaria che restituisce al pubblico il difensore che la Fiorentina aveva a lungo seguito, anche prima dell’estate, e che dal canto suo aveva probabilmente solo bisogno di ritrovare il ritmo partita.

Reduce da un’annata al Tottenham spesa nel rientro dall’infortunio al legamento crociato del ginocchio, patito a inizio 2025, Dragusin era arrivato a Firenze con sole 10 presenze alle spalle, e nemmeno la difficile partenza del gruppo allenato da Grosso l’aveva aiutato. Anzi, per la verità le sue difficoltà mostrate all’esordio, contro la Roma, si erano riproposte anche nelle sconfitte con Frosinone e Torino, seppure Vanoli non lo abbia mai messo in discussione. Nelle ultime 3 partite il tecnico viola gli ha sempre dato fiducia e più in generale oggi Dragusin è il giocatore di movimento più impiegato con 582 minuti complessivi che lo tengono dietro solo ai 630 di De Gea.

Numeri cui aggiungere statistiche importanti come quelle collezionate domenica, quando il romeno ha vinto 3 dei 4 duelli a terra, altrettanti dei 5 aerei oltre a 3 chiusure vincenti, 2 recuperi e 1 tiro respinto. Mentre la sintonia con Ranieri è in crescita adesso l’obiettivo è quello di lavorare sui dettagli, come i gol incassati su calcio piazzato (2 in tutto, presi dal Frosinone e dal Napoli) e migliorare una difesa che ha già raddoppiato la quota dell’anno scorso, quando dopo 5 giornate i gol presi erano solo 6. Insomma da qui alla ripresa del campionato Vanoli dovrà certamente migliorare la fase difensiva ma intanto può contare sulla personalità di un centrale come Dragusin il cui ambientamento è a buon punto e che già si candida per il ruolo (fondamentale) di leader della difesa.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino.