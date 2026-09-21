Corriere fiorentino elogia De Gea: "Non era sicura la sua permanenza, ieri la miglior partita della sua stagione"

Il saggio di bravura dello spagnolo si è dipanato principalmente attraverso interventi di puro istinto. Ora nel mirino ci sono le 100 presenze.

Certe sfide sanno offrire più partite dentro la singola partita, duelli diretti che alla fine determinano il risultato del campo: quello tra David De Gea e i giocatori del Napoli è stato uno dei più rilevanti per le sorti di Fiorentina-Napoli. Nelle pieghe dell’1-1 finale il portiere spagnolo ha infatti portato a casa numeri alla mano la miglior partita della stagione con quattro parate dal valore complessivo di 1,47 xG (i cosiddetti gol attesi), nonostante i viola abbiano ancora una volta lasciato troppo margine nella propria area di rigore: in stagione sono ora 45 su 59 i tiri concessi agli avversari nei propri sedici metri (77%); i viola, al contrario, ne hanno collezionati 52 in area avversaria su 84 (62%).

Tornando alla gara di ieri il saggio di bravura dello spagnolo si è dipanato principalmente attraverso interventi di puro istinto, partendo al 22’ con il prodigioso intervento ravvicinato su Olivera e arrivando alle parate nell’ultimo quarto d’ora su Neres e poi (due volte) Favasuli. La prova di De Gea è corroborata dai numeri: in campionato fin qui non era mai andato oltre il 50% di parate sui tiri in porta subiti mentre contro il Napoli ha toccato l’80% (4/5), e con i quattro interventi di ieri ha eguagliato il suo record stagionale in A.

Nonostante questo, però, la Fiorentina continua a concedere troppi tiri in porta (il 24% del totale) e, prima della gara di ieri, il suo estremo difensore non aveva offerto prove coerenti con il proprio standard. La scelta di puntare ancora sul numero 43 non era scontata in casa viola: l’ex Manchester United è tra i pochi superstiti della scorsa annata. In estate il nuovo preparatore dei portieri Filippi aveva espresso con convinzione la volontà di lavorare con lui, ma la Fiorentina aveva inizialmente esteso le proprie valutazioni anche al suo portiere bilanciando la sostenibilità economica e l’analisi tecnica: non poteva essere altrimenti, considerando il contratto rinnovato nell’estate del 2025 — e in scadenza nel 2028 — a circa 3 milioni di euro netti a stagione. Poi, e con convinzione, De Gea è stato confermato, così come sul suo braccio è rimasta la fascia da capitano, una decisione che aveva peraltro preso lo scorso anno proprio Vanoli.

Ora l’auspicio è che la sfida contro la squadra di Allegri rappresenti uno spartiacque anche per il portiere che, il prossimo novembre, compirà 36 anni. De Gea del resto può attualmente vantare solo il 54% di successo sui tiri subiti, una percentuale in calo rispetto al 72 e 70% delle precedenti due stagioni di A per numeri evidentemente non soddisfacenti, come quello che dice 13 gol subiti in 7 gare ufficiali (Coppa Italia compresa) nel 2026-27.

Nel frattempo, però, anche a livello simbolico la storia del nativo di Madrid in viola si arricchisce sempre di più, con il traguardo delle 100 partite distante appena cinque presenze. Ora, dopo la sosta, l’obiettivo sarà quello di trovare la prima partita con la porta inviolata anche in campionato. In tal senso e per inseguire una vera risalita, però, in fase di non possesso la Fiorentina non potrà aggrapparsi solo ai guanti del proprio portiere: blindare la porta passerà sì da una maggiore continuità ad alto livello di De Gea, ma anche e necessariamente da una fase difensiva sempre più solida, attenta e puntuale.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino.