Corriere fiorentino deciso: "La coesistenza tra Fagioli e Oulai pare già complicata. Prestazione incolore di entrambi"

Con il primo tempo in campo a Marassi la strana coppia del centrocampo viola ha toccato quasi gli 80 minuti di gioco, ma la strada per la convivenza è ancora lunga

Insieme non hanno ancora giocato 90 minuti, il tempo di una partita intera, eppure la coesistenza tra Nicolò Fagioli e Christ Inao Oulai pare già molto complicata. Con il primo tempo in campo a Marassi la strana coppia del centrocampo viola ha toccato quasi gli 80 minuti di gioco, ma non sono solo i risultati a certificare che la strada per la giusta convivenza in mezzo al campo è ancora (molto) lunga.

Nelle prime gare dopo il ritorno a Firenze Vanoli aveva rimandato l’esperimento tattico, alternando Fagioli a Oulai tra Venezia, Pisa e Napoli, al contrario il test di Genova restituisce un centrocampo in affanno, incapace di alzare una diga davanti alla difesa non a caso presa d’infilata nella prima mezzora della sfida poi persa con il Genoa. Una prova opaca che ha chiamato in causa tutti, certo, ma nella quale tra le difficoltà più evidenti è emersa una sterilità di manovra costante, ripetuta durante le diversi fasi della partita, che si trattasse d’impostare o d’interdire. Colpa di una posizione che Oulai ha faticato a trovare in tutto l’arco del primo tempo ma anche di una difficoltà che Fagioli ha solo parzialmente superato, come del resto Ndour, e comunque soltanto nella ripresa quando il risultato finale era già compromesso.

Nelle statistiche del dopo gara le conferme a una prestazione incolore di tutto il reparto mediano, in particolare da parte dell’ivoriano invocato titolare da gran parte della tifoseria ma sabato quasi mai in partita. Se l’heat-map dei suoi primi 45 minuti a Genova racconta di un presidio sulla trequarti sinistra, fin troppo vicino a Gnonto e in talune circostanze pure a Mastantuono quando l’argentino si accentrava, l’assenza nel sostegno alla difesa è parsa ancora più evidente, con un unico duello vinto su 4 (25%), un unico intervento in sostegno alla difesa e la seconda ammonizione stagionale (su 6 presenze complessive) che ha poi spinto Vanoli a sostituirlo per evitare i rischi di un cartellino rosso che avrebbe ancora più peggiorato la situazione viola a Marassi. Un bottino magro al cospetto persino del rendimento di Fagioli, non così inserito nella manovra ma comunque in grado di alzare la percentuale di duelli vinti al 58% (7 su 12) e aggiungere 4 contributi difensivi.

Lo stesso Ndour, tra i più impiegati da inizio stagione con 7 presenze da titolare e una da subentrante tra campionato e Coppa Italia (e reduce dalla doppietta con gol da 65 metri con l’Under 21 azzurra), è sì andato vicino al pareggio nel finale con due conclusioni ma non ha evitato che i dirimpettai Frendrup e Traorè facessero bella figura confermando lacune in mezzo al campo.

Insomma se l’idea estiva era quella di un trio di qualità composto da Fagioli, Oulai e Atta (fermo ai box dal problema agli adduttori ancora per qualche tempo) è ancora teorica la pratica suggerisce maggiore copertura e più equilibrio. Per questo la società era corsa ai ripari sul fil di lana del mercato estivo, inseguendo i vari Torreira, Thorstvedt o Brozovic dopo che Grosso si era augurato di avere uno tra Matic e Hojbjerg, ma in assenza di arrivi il nodo di centrocampo è finito prima sulle spalle di Grosso e oggi su quelle di Vanoli.

Un fardello che il tecnico della Fioirentina non ha ancora saputo gestire, anche per l’assenza di Atta, ma che insieme alla dirigenza dovrà superare per tirarsi fuori (di nuovo) dai bassifondi della classifica.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino