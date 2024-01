Corriere Fiorentino, dal tifoso che grida a Barone di spendere ai volantini con Commisso, tifosi Fiorentina spazientiti 

Un tifoso ha apostrofato Joe Barone in tribuna chiedendo a gran voce di spendere “un po’ di soldi” sul mercato; la situazione è rientrata rapidamente anche grazie alla presenza degli steward, ma questo unito alla diffusione di volantini anonimi con su scritto “Commisso svegliati” e banconote qua e là rende l’idea del malcontento che si sta respirando in città a più di un mese dalla vittoria sul Torino che aveva regalato un capodanno in zona Champions a tutta Firenze. La società ha tre giorni per dare una risposta a queste iniziative. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, DI MARZIO SVELA