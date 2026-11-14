L'analisi Corriere fiorentino: "Conti in rosso, l'unica soluzione è stata investire nei giovani. Ogni entrata pagata a rate"

Un caso che è esemplare da questo punto di vista è Atta. Il costo totale è 26,3 milioni, ma l’anno prossimo peserà sul bilancio per soli 5,6

«Abbiamo ereditato una situazione disastrosa». Quante volte, in politica, sentiamo ripetere frasi del genere? Qua invece si parla di Fiorentina, eppure la situazione non è poi così diversa. La pubblicazione del bilancio 2025-26 infatti ha portato con sé infinite analisi, altrettante riflessioni e, in diversi casi, conclusioni tanto semplicistiche quanto spesso sbagliate.

Una cosa è certa: mai nella storia viola si era registrato un passivo (136 milioni) tanto pesante. Un numero che si accompagna ai disastrosi risultati sportivi e che porta ad una constatazione tanto banale quanto incontrovertibile: una gestione simile non era, non è e non può essere sostenibile. E per fortuna che la proprietà ha ricapitalizzato per 100 milioni, e che altri 15 ne ha garantiti per il futuro a medio termine. Bisogna partire da qua quindi per spiegare il perché delle scelte fatte in estate sul mercato. In entrata, come in uscita.

Partiamo proprio da qua, dalle cessioni che in attesa di eventuali bonus e riscatti hanno fruttato solo 47 milioni, di cui 35 grazie a Kean, e da un’operazione di repulisti rispetto al gruppo della passata stagione che Fabio Paratici ha voluto sostanzialmente per due ragioni. Una economica (bisognava assolutamente ridurre il monte ingaggi salito fino a circa 120 milioni) e l’altra legata a questioni di equilibri (leggasi pure rapporti) interni allo spogliatoio. Certo, ogni caso ha una storia a sé.

Su Gosens per esempio (ceduto in prestito gratuito ma con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a circa 2,5 milioni) è stata fatta un’analisi di costi/benefici. Nessuno negava il suo peso morale (anzi) ma lo stipendio era alto e la tenuta fisica (basta pensare ai tanti problemi dello scorso anno) precaria. Diversa invece la storia di Mandragora. Certo, la cifra incassata (250.000 euro) è bassissima rispetto al valore tecnico del giocatore, ma probabilmente alcune dinamiche di gruppo (vedi caos per il famoso rigore di Reggio Emilia) non erano sanabili.

E se per Kean i 35 milioni più 5 di bonus sono si lontani dai 62 della clausola ma hanno permesso comunque una ricca plusvalenza (l’unica), oltre al risparmio su un ingaggio che pesava per circa 12 milioni lordi all’anno, qualche dubbio in più sorge su alcuni giovani (vedi Amatucci) o su Gudmundsson, ceduto gratuitamente alla Lazio (con diritto di riscatto a 16) con la speranza che si rivalutasse in modo tale da evitare una minusvalenza.

E così arriviamo alla politica seguita per gli acquisti. Per ritrovare competitività e sostenibilità l’unica via era investire sui cartellini per portare a Firenze giovani forti e di prospettiva con la speranza (e qua la componente di rischio) che il loro valore, tecnico ed economico, cresca. Con una specifica: ogni entrata viene pagata «a rate», e ammortizzata secondo gli anni di contratto. Esempio Atta: il costo totale è 26,3 milioni, ma l’anno prossimo peserà sul bilancio per soli 5,6. Per questo, tra entrate posticipate (vedi i 18 milioni praticamente certi per Piccoli che entreranno con la salvezza del Bologna) e forte riduzione del monte stipendi (circa il 25%) i conti del prossimo bilancio dovrebbero essere magari non entusiasmanti, ma migliori rispetto a quelli appena certificati. Sperando, va da sé, che anche dal campo arrivino segnali diversi.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino