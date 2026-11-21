qui Corriere fiorentino conferma: "Atta sta molto meglio, ma potrebbe non essere convocato. Njie non preoccupa"

Lo svedese sta assorbendo la botta rimediata in Nazionale ma sarebbe davvero una sorpresa se contro il Monza non partisse dall’inizio

A proposito. Il francese sta decisamente meglio ma la sua convocazione per lunedì non è così scontata. L’obiettivo infatti, dopo uno stop di due mesi, è rimetterlo in condizione e senza prendersi alcun rischio.

Nessun allarme infine per quanto riguarda Njie. Lo svedese sta assorbendo la botta rimediata in Nazionale ma sarebbe davvero una sorpresa se contro il Monza non partisse dall’inizio. Lui, con Pedro e Mastantuono, alle spalle di Pellegrino. Un numero 11 (l’ex Toro), e due «10», a servizio di un centravanti. La via pare tracciata, e nessuno pare aver voglia di abbandonarla. Una via che passa dalla qualità e, probabilmente, non potrebbe essere altrimenti.

Lo scrive stamattina il Corriere fiorentino