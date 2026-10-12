Corriere fiorentino: "C'è tanto lavoro da fare, con la consapevolezza di non avere più molto tempo"

Tocca al mister, convinto comunque di aver la situazione sotto controllo e sicuro che quello di Genova sia stato un passo falso dovuto più che altro ad una questione mentale

Punto, e a capo. Come se nulla fosse cambiato. Come se l’estate non avesse spazzato via la squadra che l’anno scorso era rimasta a lungo in fondo alla classifica e che riuscì a salvarsi soltanto dopo una lunga e faticosissima rincorsa. Dodici mesi dopo, ci risiamo. Con buona pace dei (comprensibili) tentativi di scacciare quel terrificante ricordo. «Non voglio più sentir parlare dello scorso campionato», ha ripetuto Vanoli anche alla vigilia della trasferta di Genova. Del resto, è stato il suo ritornello fin dal giorno in cui ha (ri)messo piede al Viola Park. «Abbiamo davanti una pagina bianca tutta da scrivere». Un’iniezione di entusiasmo e ottimismo che pareva aver sortito immediatamente gli effetti sperati: prima la vittoria a Lecce, quindi il pareggio col Napoli alla fine di una partita nella quale la Fiorentina aveva mostrato coraggio, determinazione e quella spensieratezza che (vista l’età media molto bassa del gruppo) dovrebbe essere un punto di forza.

Una scossa interrotta da una sosta che, evidentemente, non ha fatto granché bene a De Gea e compagni. E così oggi, dopo il tondo di Marassi, i viola si ritrovano praticamente nella stessa situazione della quale nessuno voleva o vorrebbe parlare. Con la vittoria del Bologna a Lecce infatti, la formazione di Vanoli (causa anche una pessima differenza reti, -7) è scivolata al penultimo posto. Certo, il gruppo è tutto lì e la classifica resta tutto sommato corta, ma all’orizzonte c’è un calendario che più complicato non si può: prima il Como, quindi l’Inter, e poi ancora Atalanta, Sassuolo e Juventus. Il rischio insomma, nemmeno così remoto, è arrivare alla sosta di novembre con la Fiorentina di nuovo immersa fino al collo nella zona retrocessione.

Tocca al mister, convinto comunque di aver la situazione sotto controllo e sicuro che quello di Genova sia stato un passo falso dovuto più che altro ad una questione mentale («Non eravamo preparati a quello che ci aspettava ed è mia responsabilità non averlo fatto capire ai giocatori» ha detto sabato) ritrovare la retta via. A proposito. Quello degli approcci sta diventando un problema serio.

Basta pensare che i viola sono andati sotto in cinque gare su sei (contro Roma, Frosinone, Venezia, Napoli e Genoa) e quando invece son riusciti ad andare in vantaggio (col Toro) non hanno poi saputo gestirlo. Per non parlare della fase difensiva: 14 reti subite in 6 partite significa prenderne 2,3 a gara ed andando più nello specifico si capisce meglio come sia sbagliato prendersela (solo) con i difensori. Di questi 14 gol infatti, la Fiorentina (solo il Monza ne ha subiti di più) ne ha presi ben 13 dall’interno della propria area. Ciò significa che gli avversari trovano scarsissima opposizione e arrivano facilmente ad affrontare la linea difensiva.

Poco filtro quindi (testimoniato anche dalle 11 reti prese da azione manovrata), tanti errori individuali (vedi Ranieri l’altro giorno) e un saldo tra XG concessi (8,1) e reti incassate che dimostra come anche De Gea (che alterna spesso grandi parate a errori evidenti) fin qua sia stato tutt’altro che perfetto. Non che l’attacco funzioni molto meglio: 7 gol fatti ma, soprattutto, un indice di pericolosità per tiro (0,09 XG per conclusione tentata) che vale l’ultimo posto in questa speciale classifica.

Ciò vuol dire che i viola tirano molto, ma tentando spesso soluzioni complesse e almeno potenzialmente poco pericolose. Ed è certamente vero che i numeri non dicono tutto ma di certo, e soprattutto quando portano tutti in una direzione (in questo caso si può leggere una palese mancanza di una precisa identità) significa che c’è tanto, ma tanto lavoro da fare. Senza farsi prendere dal panico, ma con la consapevolezza di non aver più molto tempo da perdere.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino