Corriere Fiorentino: “Castrovilli il jolly che piace ad Italiano: presto si parlerà di rinnovo”

La prossima stagione Vincenzo Italiano ripartirà dal suo 4-3-3, per questo motivo ha bisogno di un nuovo Torreira, di qualcuno che sappia stare davanti alla difesa sia a tre che in coppia con un mediano. L’esempio migliore? Castrovilli, il quale ha dimostrato di saper giocare in diverse posizioni e per questo è nella lista degli intoccabili. Molto presto la dirigenza viola tornerà a parlare del suo rinnovo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

