Infortunati Corriere fiorentino: "Atta verso il rientro. Decisamente più indietro Pongracic, Parisi se ne riparla a gennaio"

Infermeria ancora piena per la Fiorentina. Se Atta gradualmente sta tornando in gruppo (così come Ranieri), Pongracic è ancora indietro nel recupero. Parisi ha ancora almeno un mese se non due di lavoro

Archiviati il 2-2 contro la Juventus e i giorni di riposo concessi da mister Paolo Vanoli, da giovedì la Fiorentina ha ripreso a lavorare al Viola Park. Dopo le iniziali doppie sedute tra palestra e campo, ieri la squadra ha sostenuto un unico allenamento mattutino e dopo il libero odierno si ritroverà nuovamente domani pomeriggio, a una settimana esatta dalla gara di Monza. L’attenzione è ricaduta soprattutto sul recupero degli infortunati, in primis Arthur Atta, fermo da quasi due mesi per un «sovraccarico funzionale ai muscoli dell’addome» come spiegò lo stesso allenatore viola ormai settimane fa.

La voglia di rientrare è tanta, al punto che il francese ha lavorato anche quando i compagni erano liberi. Ora si intravede la luce in fondo al tunnel: Atta ha in settimana alternato un lavoro parzialmente con il gruppo (giovedì) a sessioni personalizzate, come da programma. Vanoli, del resto, lo vuole al 100%. Il classe 2003, arrivato in estate dall’Udinese per oltre 26 milioni di euro più bonus per il 70% del cartellino (è stato l’acquisto viola più caro dell’estate), ha fin qui collezionato appena 6 presenze tra Serie A e Coppa Italia per un totale di 400 minuti, con ancora nessun gol all’attivo. Con cauto ottimismo gli obiettivi sono due: rientrare a pieno regime con il gruppo e strappare la convocazione per la trasferta di Monza. In tal senso le indicazioni di inizio settimana saranno decisive. A livello tattico può offrire più soluzioni: Atta può agire da interno sinistro — la sua collocazione ideale («Sono una mezzala», spiegò al Corriere Fiorentino — in un 4-3-3 o da trequartista in un 4-2-3-1, agendo a stretto contatto con la catena di sinistra o interscambiando la posizione con Gonçalves.

Lo scorso anno si era messo in luce per una qualità rara per un centrocampista della sua struttura, il dribbling, chiudendo al quarto posto per tentati (4,2 ogni 90 minuti) e al quinto per riusciti (2,2), numeri superiori persino a quelli di Mastantuono. Nel 2026-27 la media è calata a 2,5 tentati e 0,8 riusciti ogni 90 minuti, con zero gol all’attivo dopo i cinque realizzati nello scorso campionato. A centrocampo, intanto, non destano particolari preoccupazioni le condizioni di Ndour: il classe 2004, inizialmente convocato dall’Under 21, è rientrato nei giorni scorsi a Firenze a causa di un piccolo fastidio alla caviglia e ha lavorato a parte. Nelle ultime partite il reparto più colpito dagli infortuni è stato la difesa: ad aggravare la situazione da 25 gol subiti in 11 gare, infatti, si sono aggiunte alcune indisponibilità nel pacchetto arretrato.

La sosta è più che preziosa per Ranieri: il centrale viola ha saltato le ultime cinque sfide per un problema al piede ma, dopo la panchina con la Juventus, sta dando continuità in allenamento e spera di ritrovare minuti a Monza. Più indietro Pongracic, che prosegue il recupero dopo la lesione al bicipite femorale rimediata a fine ottobre, mentre per il rientro di Parisi, out da maggio per la lesione al crociato anteriore del ginocchio destro, ci sarà da attendere: dicembre sarà fondamentale per il ritorno graduale in gruppo e la successiva ricerca del ritmo partita.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere fiorentino