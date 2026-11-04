L'analisi Corriere fiorentino: "Goncalves a Reggio Emilia ha illuminato la Fiorentina. Pronto per un posto da titolare?"

Dopo l’impatto decisivo contro il Sassuolo, il portoghese scalpita per una maglia dal primo minuto contro la Juventus. Vanoli riflette

«Anche a me piacerebbe una Fiorentina super offensiva». Parole, e per molti musica, di Paolo Vanoli. Il problema, sempre per stare al pensiero del mister, è che «tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare». Del resto, si sa, il primo compito di un allenatore è quello di dare equilibrio alla propria squadra ed è proprio quella parola, «equilibrio», il nodo da sciogliere.

E basterebbe riascoltarsi le ultime conferenze stampa pre e le interviste post partita del tecnico viola per capire quanto il rebus gli stia creando problemi. Una specie di cubo di Rubik, la cui soluzione si sta rivelando particolarmente complessa. Da una parte la voglia di liberare questa squadra da lacci, lacciuoli e preoccupazioni, dando libero sfogo alla (tanta) qualità a disposizione. Dall’altra (appunto) la necessità di dare alla Fiorentina un minimo di solidità. Un dibattito aperto, che ha trovato nuovi elementi di discussione dopo la partita col Sassuolo.

Un match nel quale i viola parevano avviati sulla solita strada dell’andamento lento e delle difficoltà difensive, con un gioco aggrappato (quasi) esclusivamente alle giocate di Mastantuono o alle accelerazioni di Njie. Poi, dal cilindro di Vanoli, è uscito Pedro Gonçalves, ed è stata improvvisamente luce. Un lampo: 13 minuti, nei quali il portoghese ha messo in mostra tutto quello di cui è capace. Un condensato di tecnica, qualità, personalità e fantasia concretamente tradotto dai numeri: un assist per il gol di Mastantuono, 9 tocchi totali, 3 passaggi chiave (è stato lui per esempio a costruire l’azione che ha portato al 2-4 di Valdepenas), un cross riuscito, 4 passaggi riusciti sui 5 tentati. In pochissime parole: una prestazione perfetta.

Non a caso ieri, a Firenze, è definitivamente esplosa la «Pedro mania». Tutti lo vogliono titolare perché, dicono, «è di un’altra categoria rispetto a tutti gli altri». Difficile sostenere il contrario, e del resto anche al momento del suo acquisto bastava dare un occhio al suo curriculum per rendersi conto di come portasse in dote numeri sconosciuti a qualsiasi altro compagno. Parliamo infatti di un giocatore che nella sua esperienza allo Sporting Lisbona ha collezionato 239 presenze, condite da 97 gol e 66 assist. «Tanta roba», direbbero i più giovani. Per questo Fabio Paratici ha puntato su di lui proprio sul gong del mercato, prendendolo in prestito oneroso (2,5 milioni) con diritto di riscatto a 22,5 che può diventare al verificarsi di una di queste condizioni: il raggiungimento del 60% delle presenze sul totale (da almeno 45’) o la qualificazione alla prossima Champions League.

La domanda però è: domenica contro la Juventus verrà il momento per vederlo in campo dall’inizio? Difficile, e il motivo sta sempre in un’autonomia che secondo lo staff viola non supera i 30/40 minuti. Il problema è che Como a parte (unica presenza da titolare, per 63’ giocati) Vanoli non lo ha mai impiegato per più di 24’ in campionato (col Napoli), mentre col Pisa in Coppa Italia era arrivato a mezz’ora. Difficile, così, crescere di condizione. Eppure, prestazioni e fatti parlano chiaro. Questa Fiorentina ha un disperato bisogno della qualità di Pedro e l’unico modo per farlo crescere è dargli sempre più spazio.

Lo scrive stamattina il Corriere fiorentino