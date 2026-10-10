Corriere dello Sport:,Vanoli avvisa il gruppo: "Marassi è il campo più difficile da cui portare via punti"

Le parole di Paolo Vanoli in conferenza stampa in vista del ritorno in campo della Fiorentina a Marassi

Nazionali archiviate per un mese ("Sono rientrati tutti a Firenze per fare qualcosa di Importante) c'è da fare i conti con il Genoa: il resto a proposito, non conta più.

"Detto che è la partita più importante perchè è la prima dopo una sosta cosi lunga, i numeri non rendono merito ai rossoblù, squadra che è migliorata tanto, che sa pressare bene, che è organizzata. E Marassi è il campo più difficile da cui portare via punti: dobbiamo essere pronti per quest'altro step sul percorso della nostra crescita. Come ripeto sempre, questa Fiorentina la sento mia dal giorno in cui sono tornato: è una squadra talentuosa che mi stuzzica e avrà una prospettiva futura"

Prima tappa Genova:

"Atta ha un sovraccarico funzionale all'addome e siccome il suo storico del mese passato era composto da alti e bassi, abbiamo deciso di rallentare il lavoro e farlo specifico: rientrerà solo al cento per cento e per esprimere le sue grandi qualità. Mastantuono mi ha impressionato per come è stato ligio a quello che doveva fare e a 19 anni si può recuperare anche tornando a due giorni dalla partita, mentre Pedro si è allenato a fondo: grandissimo professionista oltre che grandissimo giocatore, queste tre settimane l'hanno cambiato".



Quindi il portoghese nel 4-3-2-1 o Brescianini nel 4-3-3?

"Sceglierò in funzione di ciò che ci permetterà di fare meglio".



I saluti sono una pacca affettuosa sulla spalla di Ranieri:

"Luca è la Fiorentina. Dev'essere orgoglioso di quello che ha fatto e che sta facendo: nello spogliatoio non serve la fascia da capitano per essere leader, ma serve esserci in ogni momento. Il rinnovo è un gesto Importante della società che va a premiare chi rappresenta questo valore come ha fatto Ranieri nel bene e nel male" come riportato da Il Corriere dello Sport.